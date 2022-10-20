جائزة السلام في زمن الحرب

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شاعرية وراديكالية ومدروسة: تحكي كتب الأوكراني سرهيج زادان عن تأكيد الذات، بداية في مرحلة التحول التي تلت الاشتراكية، والآن في مرحلة الحرب. جائزة السلام لمن يجد أنغاماً وألحاناً حتى في أصعب الأوقات.
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
قالت وسائل إعلام أوكراينة إن انفجارات وقعت في منطقة كييف الكبرى وفي أوديسا ومناطق أخرى، فيما تم اعتراض 5 صواريخ كانت تتجه صوب العاصمة. يأتي ذلك فيما نددت إيران بمساعٍ أممية لفتح تحقيق في إمداداها لروسيا بطائرات مسيرة.
دخل تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا مرحلة بالغة الخطورة وفق عدد من المعلقين الألمان والأوربيين. فما مصلحة بوتين في فرض الأحكام العرفية في المناطق المحتلة؟ وما هو موقف أوروبا في وقت يشتد فيه الخناق على الجيش الروسي.؟
تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.
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