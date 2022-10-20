 جائزة السلام في زمن الحرب | واحة الثقافة | DW | 22.10.2022

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واحة الثقافة

جائزة السلام في زمن الحرب

شاعرية وراديكالية ومدروسة: تحكي كتب الأوكراني سرهيج زادان عن تأكيد الذات، بداية في مرحلة التحول التي تلت الاشتراكية، والآن في مرحلة الحرب. جائزة السلام لمن يجد أنغاماً وألحاناً حتى في أصعب الأوقات.

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