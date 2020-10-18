جائزة السلام الألمانية للكتاب تمنح للزيمبابوية دانغاريمبغا

حصلت الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا على جائزة السلام التي يمنحها "اتحاد تجارة الكتب الألمانية" سنويا على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.
وقالت مديرة الاتحاد كارين شميت - فريدريشس في فرانكفورت إن الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية نجحت في "تقريب مجتمع إلينا، وصحيح أنه لم يصبح مفهوما لدينا بشكل تام، إلا أنه يمكننا ربطه بنا، بأنفسنا، وبأوجه قصورنا". وأضافت أن دانجاريمبجا تعد "صوتا مسموعا على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".
جدير بالذكر أن قيمة الجائزة تبلغ 25 ألف يورو (29 ألفا و500 دولار).
وتم تسليم دانغاريمبغا الجائزة في اليوم الأخير من معرض الكتاب في فرانكفورت الموافق اليوم الأحد (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021). وألقت خطاب التكريم أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التي أشادت بصديقتها القديمة، وقالت: "أنت أحد أنجح وأهم الأصوات في القارة الأفريقية ونأمل قريبا في جائزة على مستوى العالم".
وفي خطاب قبول الجائزة، وصفت دانغاريمبغا بحماس ووضوح غزو المستوطنين البريطانيين لوطنها والعنف الذي جلبه الاستعمار وما زال يجلبه، قبل أن تدعو إلى التغلب على الأنماط القديمة، بما في ذلك من خلال اللغة. وقالت: "ما يمكننا أن ننظر إليه هو تغيير أنماط تفكيرنا كلمة بكلمة، بوعي وثبات مع مرور الوقت، والمثابرة حتى تظهر النتائج".
غلاف إحدى روايتها باللغة الألمانية.
يذكر أن دانغاريمبغا نشرت روايتها الأولى الشهيرة "ظروف عصبية" في عام 1988 باعتبارها الجزء الأول من ثلاثية ذات صبغة سيرة ذاتية. وتصف الكتب الثلاثة النضال من أجل الحق في حياة كريمة وتقرير مصير المرأة في زيمبابوي.
ودرست دانغاريمبغا إخراج الأفلام في برلين في الفترة بين 1989 و1996 وعادت بعد ذلك مع زوجها الألماني إلى زيمبابوي. وتتناول في أفلامها مشكلات تنشأ بسبب تصادم التقاليد مع الحداثة.
وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الخبير الهندي أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
ع.خ/ أ.ح (د ب أ)
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من جديد
افتتح أكبر معرض للكتاب في العالم مرة أخرى في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن اقتصر عام 2020 على وجوده افتراضياً بسبب جائحة كورونا. وكان قد توافد عليه أكثر من 300 ألف زائر عام 2019، وشاركت فيه 7450 منصة عرض من 104 بلدان.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
إجراءات وقاية
يستقبل المعرض هذا العام 25 ألف زائر يومياً، ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت فقط؛ من أجل تتبع المخالطين، مع ضرورة الحصول على تطعيم واختبار سلبي وارتداء الكمامات. وتم تقليل أعداد المشاركين لتسمح القاعة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل مناسب. كما سيكون المعرض هجيناً ما بين أرض الواقع والعالم الرقمي، إذ ستتم القراءات عبر الفيديو بشكل رقمي وأخرى من داخل المعرض.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
ضيفة الشرف
من المتوقع أن تشارك هذا العام 60 دولة، من بينها ضيفة الشرف كندا، التي حصلت على الدعوة عام 2019، وتسلمتها بالنيابة عن الدولة الكاتبة الكندية المعروفة مارغريت آتوود، صاحبة رواية "حكاية خادمة". ويأمل زوار المعرض أن تزور آتوود المعرض مرة أخرى هذا العام.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
بداية جديدة في فرانكفورت
مر 72 عاماً على أول معرض للكتاب في فرانكفورت، إذ منحت كراسي قابلة للطي ورفوف مصفوفة مؤقتة من الكتب الزوار في سبتمبر 1949 نظرة عن سوق الكتاب في ألمانيا. التطلع نحو ثقافة وأدب من بلدان أخرى غير خاضعة للرقابة كان كبيراً. والتقسيم بين الشرق والغرب أدى إلى تأسيس معرض للكتاب في فرانكفورت (ألمانيا الغربية) وآخر في لايبزيغ (ألمانيا الشرقية).
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
التعطش للأدب
بعد قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بفترة وجيزة، تم تنظيم معرض الكتاب في فرانكفورت من قبل نادي الكتاب وتجار كتب ملتزمين. ومن الثامن عشر إلى الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام 1949، كان بإمكان ناشرين وبائعي الكتب وكتاب ومهتمين مشاهدة ما يعرضه 205 عارضاً وتكوين شبكة اتصالات. قدم 14 ألف زائر إلى كنيسة باولوس بفرانكفورت، حيث تم عرض 8500 كتاب.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى
توسعت مساحة معرض الكتاب بشكل كبير، بحيث كانت دور نشر أكثر من الخارج ترغب في عرض كتبها. في عام 1951 تم الانتقال إلى أروقة المعرض الكبرى. هذا واستفادت تجارة الكتب في ألمانيا من منح جائزة السلام لدور النشر الألمانية التي تجتذب جمهوراً دولياً. وفي عام 1953 وللمرة الأولى، كان عدد دور النشر الأجنبية أكثر من دور النشر الألمانية في المعرض.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
حمى كرة القدم
الغرض من تأسيس معرض فرانكفورت للكتاب كان سياسياً بامتياز، إذ كان الهدف هو تقديم ألمانيا الجديدة بعد الحقبة النازية، وهجرة الكثير من الناشرين والكتاب إلى الخارج، كأمة محبة للقافة أمام العالم. وبعد فوز المنتخب الألماني بكأس العالم لكرة القدم عام 1954، اجتاحت حمى كرة القدم المعرض أيضاً. في الصورة موظفو دار نشر "بوردا" يرتدون ملابس رياضية.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
موعد الخريف التقليدي
تحول موعد المعرض في أكتوبر/ تشرين الأول بسرعة في فرانكفورت إلى تقليد. أما معرض الكتاب في لايبزيغ فكان في المقابل يبدأ في الربيع حتى يتمكن الناشرون وتجار الكتب ورجال الأدب وكذلك الكتاب من الالتقاء في كلا الموعدين. كثير من المهاجرين ـ ناشرين وأدباء ـ وطئت أقدامهم ألمانيا مجدداً لحضور معرض الكتاب. في عام 1957 عرضت 1300 من دور النشر إصداراتها الجديدة.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
مركز تجارة التراخيص
الإصدارات الجديدة لدور النشر الألمانية كانت أيضاً مرآة لجمهورية ألمانيا الفتية. فمعرض فرانكفورت لم يكن مكاناً لعرض الأدب الرفيع والكتب المصورة القيمة فقط، بل ابتداءً من منتصف الستينيات، أضيفت إليه كتب نصائح شعبية وكتب جيب رخيصة. آنذاك تحولت فرانكفورت إلى مركز حيوي للتراخيص الدولية والكتاب إلى بضاعة.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
ثوار الأدب
سنوات الاحتجاجات الطلابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية تركت أيضاً بصماتها على معرض الكتاب. ففي عام 1968 دخل المعرض في فرانكفورت سجل التاريخ "كمعرض الشرطة". فقد أغلق عناصر الشرطة مدخل المعرض، حيث عبر متظاهرون عن غضبهم من منح جائزة السلام للرئيس السنغالي سنغور. وحتى الاحتجاجات ضد دور النشر اليمينية أربكت حركة المعرض.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
فضائح الأدب
في كل مرة، تسببت فضائح حول إصدارات كتب مثيرة سياسياً صدى إعلامياً واسعاً، كما حصل في 1989 مع "آيات شيطانية" للكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي. وحتى حظر القصة الغرامية Esra لماكسيم بيلر، الذي استولى بعد مفاوضات شاقة على محبوبته السابقة، أوقدت حتى 2008 الخواطر.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
الفائز بجائزة نوبل للأدب بيتر هاندكه
وحتى كتب بيتر هاندكه، الفائز بجائزة نوبل للأدب 2019 ستثير بالتأكيد نقاشات خلافية هذا العام في المعرض. وقد حقق الاختراق الأول في 1966 بقطعته المسرحية "شتم الجمهور" التي يتعرض فيها الممثلون بالشتم في وجه الجمهور. كما أن موقفه المساند للصرب في حرب البلقان وكتابه " إنصاف صربيا" يثيران الجدل.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
محور البلدان المضيفة
بواسطة "محور البلدان"، الذي يعتني بالبلد المضيف، يمنح المعرض لبلدان منتقاة منذ 1988 فرصة تقديم عطائها الأدبي. إيطاليا كانت البلد المضيف الأول.
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عودة جديدة لأكبر معرض كتاب في العالم
تنوع الكتب للجميع
نموذج معرض فرانكفورت للكتاب بمنح البلدان المضيفة المجال وتحويل الاهتمام العام إلى أدبها الوطني أصبح تقليداً في العالم. فتجارة حقوق الترجمة هي اليوم مكون محوري في معرض الكتاب. أكثر من 390 ألف كتاب وكتب مسموعة وأخرى إلكترونية ومنتجات رقمية يتم عرضها في فرانكفورت. إعداد: هايكه موند وغابي رويشر/ م.أ.م