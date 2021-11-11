 جائحة كورونا والتحديات الجديدة | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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DW الأخبار

جائحة كورونا والتحديات الجديدة

في روسيا: السلطات تتخذ قرار الإغلاق مرة أخرى. وفي ألمانيا نقاش ساخن حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في ظل ارتفاع الإصابات. وفي غزة، حيث يعيش السكان أصلا ظروفا صعبة منذ سنوات، تزيد جائحة كورونا من معاناتهم.

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