جائحة كورونا والتحديات الجديدة

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في روسيا: السلطات تتخذ قرار الإغلاق مرة أخرى. وفي ألمانيا نقاش ساخن حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في ظل ارتفاع الإصابات. وفي غزة، حيث يعيش السكان أصلا ظروفا صعبة منذ سنوات، تزيد جائحة كورونا من معاناتهم.
بعد اتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل على تسلم مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا، ألغت رام الله الاتفاق، مرجعة ذلك إلى "عدم مطابقتها للمواصفات". وكانت تل أبيب قالت إنها ستسلم الفلسطينيين الجرعات "قبل انتهاء صلاحيتها".
زاد التفاوت في خريطة انتشار جائحة كورونا عبر العالم بين بلدان بدأت تنفس الصعداء وأخرى تواجه تفشي سلالات جديدة أشد عدوى. ففيما أعلنت ألمانيا تراجعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة، انفجر الوباء في روسيا رغم القيود الشديدة.
تتراكم المعارف العلمية يوما بعد يوم التي تكشف أسرار فيروس كورونا، من بينها دراسة أكدت أن الوباء ليس مرضا للجهاز التنفسي، في وقت تنتشر فيه أخبار كاذبة مشككة في كل شيء، ولا يزال ثلث الأوروبيين مرتابون من جدوى التلقيح.
تسعى ألمانيا لشراء ما لا يقل عن ثلاثين مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" رغم أن "الأوروبية للأدوية" لم تحسم بشأنه بعد. خطوة تتزامن مع توتر جيوـ إستراتيجي بين الغرب وروسيا يجعل من كل صفقة تجارية كبرى معضلة سياسية.
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