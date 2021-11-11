جائحة كورونا والتحديات الجديدة

آخر ما يجب معرفته عن كورونا ـ كوفيد ليس مرضا للجهاز التنفسي!

تتراكم المعارف العلمية يوما بعد يوم التي تكشف أسرار فيروس كورونا، من بينها دراسة أكدت أن الوباء ليس مرضا للجهاز التنفسي، في وقت تنتشر فيه أخبار كاذبة مشككة في كل شيء، ولا يزال ثلث الأوروبيين مرتابون من جدوى التلقيح.