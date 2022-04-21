 جائحة كورونا وأهمية التغذية الصحية | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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DW الأخبار

جائحة كورونا وأهمية التغذية الصحية

في ظل موجات الإغلاق بسبب جائحة كورونا والعمل من بيوتنا، لجأت أعداد متزايدة من الناس حول العالم إلى الأغذية الجاهزة وغير الصحية، فيما قلت حركتهم وممارستهم للرياضة. في هذا التقرير يشرح خبير تغذية العلاقة بين السمنة وأخطار الإصابة بالأمراض.

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