جائحة كورونا وأهمية التغذية الصحية

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في ظل موجات الإغلاق بسبب جائحة كورونا والعمل من بيوتنا، لجأت أعداد متزايدة من الناس حول العالم إلى الأغذية الجاهزة وغير الصحية، فيما قلت حركتهم وممارستهم للرياضة. في هذا التقرير يشرح خبير تغذية العلاقة بين السمنة وأخطار الإصابة بالأمراض.
الفرق بين زيادة الوزن والدخول في مرحلة السمنة ومن ثم السمنة المفرطة قد لا يكون كبيرا جدا في البداية، وهو ما قد يحتاج إلى عمليات تدخل جراحي لاحقا. فما هي أنواع هذه العمليات وما فوائدها؟
يتجه العالم إلى أزمة جوع غير مسبوقة وتشير تقديرات إلى أن عدد الوفيات بسبب الجوع الناجم عن كورونا سيزيد عن عدد الوفيات بالفيروس. وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 إلى حوالي 909 ملايين إنسان.
في نتيجة يتوقع أن تكون مفاجأة للكثير من الناس، توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر فيروس كورونا لا يهدد فقط حياة من يعانون من الوزن الزائد بل إن خطره يمتد أيضاً إلى أولئك الذين يعانون من نقص الوزن. فكيف ذلك؟
أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟
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