جائحة كورونا وأهمية التغذية الصحية

خبراء يحذرون: الجوع أخطر على العالم من جائحة كورونا

يتجه العالم إلى أزمة جوع غير مسبوقة وتشير تقديرات إلى أن عدد الوفيات بسبب الجوع الناجم عن كورونا سيزيد عن عدد الوفيات بالفيروس. وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 إلى حوالي 909 ملايين إنسان.