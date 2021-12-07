جائحة كورونا: جنوب إفريقيا تنتج لقاحها الخاص

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كشفت شركة جنوب إفريقية للتكنولوجيا الحيوية أنها ابتكرت نسخة قريبة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد-19"، في اختراق مهم للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
أفاد معهد "روبرت كوخ" أنه تم تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا، مضيفاً أنه تم تسجيل مستوى قياسي أيضاً في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس على مستوى البلاد.
عندما نفكر في لقاحات كورونا، أو أي لقاح، أول ما يتبادر إلى أذهان معظمنا إبرة مدببة وألم قد ينتهي بإغماء البعض. ولكن ماذا لو كان التطعيم سهلاً يعطى عن طريق الفم أو الأنف؟
دعا زعيم المعارضة العمالية إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اعترف بحضور حفل في داونينغ ستريت أثناء الإغلاق في عزّ موجة كورونا الأولى عام 2020 وقدم اعتذاراً للنواب.
سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".
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