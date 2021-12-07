 جائحة كورونا: جنوب إفريقيا تنتج لقاحها الخاص | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

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DW الأخبار

جائحة كورونا: جنوب إفريقيا تنتج لقاحها الخاص

كشفت شركة جنوب إفريقية للتكنولوجيا الحيوية أنها ابتكرت نسخة قريبة من لقاح موديرنا المضاد لـ"كوفيد-19"، في اختراق مهم للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

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