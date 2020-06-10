 جائحة كورونا تعيد رسم العلاقات الصينية الأفريقية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.06.2020

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سياسة واقتصاد

جائحة كورونا تعيد رسم العلاقات الصينية الأفريقية

وداعا لأيام القروض الصينية الكبرى، فقد كشف تفشي فيروس كورونا بشكل جائحة عن تصدعات في ديناميكية العلاقات الصينية الأفريقية. علاقات بكين بالشركاء الأفارقة تتغير، كما يؤكد خبراء.

مساعدات صينية في مطار كوتوتا الدولي بأكرا عاصمة غانا في ابريل 2020

مُنح القطاع الخاص الصيني فاقت بشكل واضح المُنح الحكومية لأفريقيا لدعم السيطرة على جائحة كورونا

لقد كان 2020 عاما مليئا بالعثرات بالنسبة للعلاقات الصينية الأفريقية حتى الآن. فرغم أن الصينيين تحركوا بسرعة لدعم أمم أفريقيا بالمساعدات مع تفشي فيروس كورونا، إلا أنّ الجائحة بحد ذاتها سلطت الضوء على شراكات بكين المتعثرة مع الدول الأفريقية.

سياسة القروض الصينية السخية للبلدان الأفريقية لم تعد ممكنة، فاقتصاد الصين يتعثر مع تصاعد أعداد العاطلين عن العمل وتنامي مخاطر الإفلاس في قطاع الأعمال. ويتوقع الخبراء أن اقتصاد الصين سيشهد المزيد من الصعوبات، وبذلك، وفي ظل الأزمة القائمة حالياً فإن الزعماء الأفارقة لن يجدوا حافظة النقود الصينية مفتوحة بسخاء أمامهم.

مختارات

جائحة كورونا كشفت عن عدم وجود تفاهم مشترك بين الصينيين والأفارقة على مستوى الشارع. ففي نيسان/ أبريل المنصرم، تعرضت بكين إلى انتقادات واسعة بسبب عدم ابداء الأخيرة رد فعل ملموس تجاه التصرفات العنصرية والتمييز بحق الأفارقة التي جرت في مدينة غوانغزو. يأتي هذا في وقت، شجب فيها عدة سفراء أفارقة تلك الوقائع معززين ضغوطهم على الحكومة الصينية لحثها على ابداء رد فعل حازم.

وفي أيار/ مايو، قتل 3 صينيين في لوساكا عاصمة زامبيا، وهي جرائم قد تنم عن تغير المناخ الاجتماعي في بلدان أفريقيا والذي كان مرحباً بالحضور الصيني.

"الصين في وضع فريد"

ورغم كل العناوين السيئة، ما زالت الصين تشعر بأنها قادرة على جني الفوائد من تنامي تفشي جائحة كورونا في أفريقيا. فالصين هي أول شريك للقارة السمراء ينجح في السيطرة على الجائحة، وهذه ليست الفضيلة الوحيدة للصين، "فهي لا تزال في وضع فريد لأنها تملك قاعدة مستقرة في قيم سوق العمل، مقارنة بالأوروبيين أو الأمريكيين مثلاً وكلاهما يعانيان من تنامي أعداد المهاجرين المتزايد" كما يقول أريك أولاندر مدير تحرير موقع "مشروع الصين أفريقيا" الإلكتروني.

مطار في افريقيا الجنوبةي في نوفمبر 2019

زيارات وفود السياحة الإفريقية للصين، التي لا تختلف كثراً عن مثيلاتها إلى أوروبا

ومن الصين تدفقت مساعدات بقيمة 280 مليون دولار لدعم دول من القارة الأفريقية في ظل جائحة كورونا، وجاء كثير من هذه الأموال من القطاع الخاص ومن رجال أعمال صينيين. ويعلق أولاندر على هذا بالقول" لديهم مقيمون في أفريقيا، ودورهم يتنامى هناك".

ويعيش في إفريقيا نحو مليون صيني، ليشكّلوا أكبر جالية مهاجرة غير إفريقية. ورغم أن الجائحة تكشف عن تصدعات في العلاقات الصينية الإفريقية، فإنها تكشف أيضاً عن الجانب الإيجابي في الاهتمام الصيني المتزايد بالقارة السمراء. الاهتمام على المستوى الشخصي من المساعدات المتدفقة على البلدان الإفريقية لإغاثة المصابين بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية يكشف عن وجود تغيرات تجري في مكان ما.

تنامي استثمارات القطاع الخاص

مِنَح القطاع الخاص الصيني فاقت بشكل واضح المِنح الحكومية لأفريقيا لدعم السيطرة على جائحة كورونا، رغم أن بكين ضخت مبالغ نقدية كبيرة للقارة السمراء، حتى باتت المقرض الأكبر لهذه القارة، حيث تشكل حصتها 20 % من الديون الخارجية لقارة أفريقيا طبقاً لتقديرات عدة، فإن اهتمام القطاع الخاص الصيني قد يؤشر تغيرات مقبلة، حتى مع تعثر الاقتصاد الصيني.

وتذهب هانا رايدر من مركز" ديفيلوبمنت ريايماجند" إلى أن رغبة الصينيين للاستثمار في أفريقيا قد تتعاظم بعد أن تراجع موجة كورونا، وتقول بهذا السياق "أشعر أن الدافع لمزيد من الاستثمار (في افريقيا) سيتعاظم، وسيتركز التوجه الجديد باتجاه الاستثمار عوضاً عن القروض".

المستثمرون الصينيون يواجهون مزيداً من القيود في الولايات المتحدة وأوروبا، وهكذا فإن مزاجهم الاستثماري يبحث عن أماكن أخرى للعمل، وهكذا كان الحال في عام 2018 حيت تدفقت مزيد من رؤوس الأموال على أفريقيا للاستثمار في مجال التكنولوجيا، ثم تنامى اهتمامهم بالقارة السمراء بعد تركيز متطاول على الولايات المتحدة.

التجارة الالكترونية في رواندا اطلفت في اكتوبر 2018

العلاقات الصينية الإفريقية ما زالت غير متعادلة، والعجز في الميزان التجاري في الجانب الإفريقي يتعاظم،

الاستراتيجيات المطلوبة لجذب الاستثمارات الصينية

العلاقات الصينية الأفريقية ما زالت غير متعادلة، والعجز في الميزان التجاري في الجانب الأفريقي يتعاظم، كما أن ما جرى في مدينة غوانغزو يكشف عن ديناميكية جديدة تتشكل في العلاقات. ولا يملك التجار الأفارقة نفس القوة الاقتصادية ولا نفس القدرة على النفوذ إلى الأسواق التي يملكها المهاجرون الصينيون إلى القارة السمراء.

تقول هانا رايدر بهذا السياق" نحن بحاجة إلى أن نلمس تغيراً في الجانبين الأفريقي والصيني، ويجب ألا يقتصر الأمر على تطوير علاقات اقتصادية، بل لا بد أن يتعداه إلى تطوير علاقات سياسية مشتركة ".

وهنا بالضبط تكمن المشكلة، فأغلب الدول الأفريقية لم تطوّر استراتيجيات بوسعها اجتذاب الاستثمارات الصينية كما يرى خبراء. وخير مثال على هذا هو زيارات وفود السياحة الأفريقية للصين، التي لا تختلف كثراً عن مثيلاتها إلى أوروبا. وينطبق الأمر أيضا على الصادرات الأفريقية، كل هذا يجب أن يتغير. وفي هذا السياق تقول رايدر "نحن نحتاج إلى استراتيجية حقيقية للتعاطي مع الصين، وعلينا أن نحدد في هذه الاستراتيجية قائمة أولوياتنا لنخرج بالعلاقات مع الصين من وضعها الحالي".

شيبوندا شيمبيلو / م.م

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


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