جائحة كورنا عالميا..عدد الإصابات يتجاوز 100 مليون حالة

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء (27 يناير/كانون الثاني 2021) أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى مئة مليون و270 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 55.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و157 ألف حالة.

وحسب إحصاء أجرته وكالة رويترز فإن نحو 1.3 في المئة من سكان العالم مصابون حاليا بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتوفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض. ويصاب بالفيروس فرد كل 7.7 ثانية في المتوسط منذ بداية العام.

فيما أظهر تعداد أجرته وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء استناداً إلى بيانات وطنية رسمية أن عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 بلغ 100,010,798 إصابة، حتى الساعة 21.30 ت غ، في حين بلغ عدد الذين حصد الوباء أرواحهم من بين هؤلاء المصابين 2,151,242 شخصاً.

وتشكل أشد البلدان تضررا من الجائحة، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، أكثر من نصف الإصابات المسجلة لكنها تمثل 28 في المئة من سكان العالم، وفقا لتحليل رويترز.

واستغرق تسجيل أول 50 مليون إصابة 11 شهرا مقارنة بثلاثة شهور فقط ليرتفع ذلك العدد إلى المثلين ويبلغ 100 مليون.

مشاهدة الفيديو 24:37 شارك مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oSbb مسائية DW: فوضى عملية التلقيح ضد كورونا في أوروبا.. من المسؤول؟

وفي ألمانيا رصد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13 ألفا و202 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وسجل المعهد 982 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الجاري بواقع 1244 حالة.

بحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و161 ألفا و279 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 53 ألفا و972 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و866 ألف شخص.

وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد الماضي من أن " الأمور تفلت من بين أيدينا. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه في غضون 14 يوما".

ع.ج.م/إ. ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)