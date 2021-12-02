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جائحة الشتاء في ألمانيا

يتضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا كل أسبوعين في ألمانيا، ويرتفاع العدد أكثر من أي وقت مضى خاصة بين غير الملقحين، رغم وجود لقاحات كافية، ما جعل طواقم المستشفيات في حالة إنهاك من جديد...