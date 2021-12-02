جائحة الشتاء في ألمانيا

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يتضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا كل أسبوعين في ألمانيا، ويرتفع العدد أكثر من أي وقت مضى خاصة بين غير الملقحين، رغم وجود لقاحات كافية، ما جعل طواقم المستشفيات في حالة إنهاك من جديد.
أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبي خط وسطه جوشوا كيميش ومهاجمه الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا. وتأتي إصابة اللاعبين بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني.
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد بشكل دقيق.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
هل تحذو ألمانيا حذو النمسا بفرض إغلاق تام للحياة العامة بسبب تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا؟ إجراء قاسي يتردد السياسيون في فرضه أمام المعارضة الشعبية، غير أن هناك مؤشرات تؤكد توجه ألمانيا للإغلاق الشامل.
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