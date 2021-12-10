DW الأخبار

جائحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا هي أول بلد اكتشف فيها الفيروس المتحور أوميكرون شديد العدوى قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم. غير أن النظام الصحي لم ينهارْ في جنوب إفريقيا، فماذا يمكن أن يتعلم العالم من هذا؟