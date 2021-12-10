جائحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

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جنوب إفريقيا هي أول بلد اكتشف فيها الفيروس المتحور أوميكرون شديد العدوى قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم. غير أن النظام الصحي لم ينهارْ في جنوب إفريقيا، فماذا يمكن أن يتعلم العالم من هذا؟
هونغ كونغ تعتزم إعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي عدوى فيروس كورونا في متاجر الحيوانات الأليفة، وذلك بعد أن توصل باحثون إلى دليل يؤكد أن الهامستر قد ينقل عدوى كورونا للبشر.
أثار متحور أوميكرون الجديد القلق في جميع أنحاء العالم خاصة مع انتشاره السريع في دول مثل الدنمارك وبريطانيا والهند والسويد وغيرها. وتتزايد المخاوف في ظل شح المعلومات حيال تأثير المتحور الجديد على الجهاز المناعي.
مظاهرات حاشدة شهدتها مدن ألمانية عديدة مساء الاثنين ضد إجراءات مكافحة كورونا وأخرى مؤيدة للإجراءات. التقديرات تشير إلى خروج حوالي 70 ألف متظاهر. في الوقت ذاته سجل معدل انتشار الفيروس في البلاد ارتفاعا قياسيا جديدا.
أفاد معهد "روبرت كوخ" أنه تم تسجيل مستوى قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا، مضيفاً أنه تم تسجيل مستوى قياسي أيضاً في معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس على مستوى البلاد.
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