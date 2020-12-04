 جاءها المخاض فجأة.. سيدة تضع مولودا ولم تكن تعرف أنها حامل! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

جاءها المخاض فجأة.. سيدة تضع مولودا ولم تكن تعرف أنها حامل!

فترة الحمل من أهم وأصعب الفترات في حياة كل إمرأة. ودائما ما يسبقها ويصحبها علامات تؤكد وجود حمل لدى المرأة، لكن هذا ما لم يحدث مع سيدة فنلندية وضعت مولودها الثاني دون علمها بحملها. فما قصتها؟

Mexiko | Neugeborenes im Krankenhaus

الأم لم تظهر عليها علامات الحمل طوال تلك الفترة!

تعتبر فترة الحمل  في حياة أي إمرأة من أصعب وأهم الفترات التي تمر في حياتها. خلالها تتشوق الأم لإحتضان مولودها وتظل تتحسس بطنها، في محاولة منها للإقتراب من جنينها. هذه الفترة لم تعشها، تيلدا كانتالا، التي أصبحت أماً للمرة الثانية.

 قبل الولادة، لم تكن السيدة الفنلندية تعلم أنها حامل ولم تظهر عليها أي من العلامات المعتادة للحمل على الإطلاق. فقد شكلت هذه مفاجأة، هزت حياة تيلدا كانتالا (23 عاماً) من توركو في فنلندا. وبحسب ما أوردت مجلة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن صحفية "بيلد" الألمانية، فقد أنجبت تيلدا ابنها أليك في غضون دقائق قليلة ومن دون أي "علامات للحمل".

من حسن حظها، لم تكن تيلدا وحدها مع ابنتها أليا البالغة من العمر عامين. بل كانت تقضي الإجازة الصيفية مع جميع أفراد عائلتها. عندما استيقظت في الصباح، شعرت فجأة بألم وانتفاخ في بطنها وافترضت في البداية أن ذلك قد يكون نتيجة تناول طعام لم يناسبها. لكن قبل أن تسترسل في التفكير، حدث كل شيء بسرعة. تقول إن ذلك الألم لم يكن"مثل الانقباضات العادية"، بل شعرت فجأة "بالحافز المألوف للطلق". وتابعت: "عندها فقط أدركت فجأة أنني في مرحلة المخاض وعلى وشك إنجاب طفل".

ولادة من دون الأعراض المعتادة!

لم تعاني تيلدا من انقطاع الدورة الشهرية، بل كانت تحدث بانتظام، ولم تظهر عليها أي علامات للحمل. فقط لاحظت أنها قد اكتسبت بعض الكلوغرامات الزائدة، لكنها اعتقدت أن ذلك كان بسبب تقلبات الوزن الطبيعي. إلى جانب ذلك، لم تعاني الأمراض المعتادة لدى النساء الحوامل خلال فترة حملهن، بل كانت تتمتع بصحة جيدة، بحسب ما أوردت "بيلد".

مشاهدة الفيديو 01:53

الرحم أثناء فترة الحمل والولادة

 عندما استيقظت من النوم في المنزل الصيفي، حيث كانوا يقيمون لاحظت أن والدتها وأختها وابنتها الصغرى قد ذهبوا إلى الحديقة. وعن ذلك اليوم قالت: "في اللحظة الأخيرة تمكنت من الاتصال بـ" أمي" لأنني سمعتها تأتي إلى المنزل للحصول على شيء ما". عندما نظرت الأم إلى الغرفة، كانت الشابة على وشك الولادة. فقد كان بإمكانها رؤية رأس الطفل. بينما سرعان ما حصلت على المناشف ودعا عمها سيارة إسعاف، ووضعت تيلدا مولودها. 

الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة. فقد تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء جميع الفحوصات اللازمة - خاصة أنه لم تكن هناك اختبارات أو فحوصات أثناء فترة الحمل "غير المكتشف". عن شعورها في تلك اللحظة، قالت تيلدا: "لقد كنت مرتبكة وخائفة، كنت بالفعل أماً عزباء لابنتي، والآن دخل شخص آخر إلى حياتنا".

بدأت تيلدا في تنظيم حياتها الجديدة، وحصلت على مقعد طفل ثان وعربة أطفال مزدوجة. كما يمكنها الاعتماد بشكل كامل على دعم والديها وأقاربها. المولود يبلغ الآن من العمر ثلاثة أشهر. وقد تغلبت الأم لطفلين على الصدمة الأولية منذ فترة طويلة، والآن تعبر عن سعادتها قائلة: "لقد استغرق الأمر أسبوعين، لكنني الآن على ما يرام. أنا أم سعيدة لطفلين".

إ.م

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    تحري أيام الخصوبة: فرصة الحمل تكون الأكبر قبل إنتاج البويضة وبعدها بأيام قليلة. لذلك، فإن تحرّي يوم إنتاج البويضة عبر عدة وسائل علمية يساعدك على تحديد الفترة المثالية للحمل.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    خذي الأمور بتأن ودون توتر: تميل النساء اللواتي يرغبن في الحمل سريعاً إلى التخطيط المبالغ فيه والبحث عن أيام الخصوبة الأعلى لدفع الزوج إلى المعاشرة الزوجية. ولكن أحيانا بتوتر شديد. لذلك يجب عدم المبالغة في الأمر.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    التغذية الصحية: التوازن الهرموني من أهم شروط الحمل لدى المرأة، والتغذية بشكل صحي تضمن هذا التوازن وتوفر المواد اللازمة لنمو الجنين.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    الكحول والكافين والنيكوتين: التقليل من استهلاك الكحول والقهوة والشاي أمر ضروري لحمل سريع وسليم. كما يجب الإقلاع تماماً عن التدخين لما له من أضرار على الجنين.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    الاعتدال في ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة مهمة جداً للحمل السريع، لأنها تنظم الوزن وتؤثر إيجاباً على التوازن الهرموني. لكن المبالغة في ممارسة الرياضة تؤثر سلباً على فرص الحمل.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    التقليل من التوتر: التوتر في مكان العمل أو في المنزل .. كلها تؤثر سلباً على الجسم وعلى التوازن الهرموني الضروري لتحسين فرص الحمل. لذلك حاولي الاسترخاء بكل الطرق الممكنة.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    حافظي على وزن معتدل: تؤثر السمنة والنحافة المفرطة أيضاً على معدل الخصوبة والتوازن الهرموني، وبالتالي فهي تعمل على تقليل فرص الحمل. لذلك حافظي على وزن معتدل.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    مراجعة الطبيب: زيارة عيادة الطبيب قد تعني الفرق بالنسبة لفرص الحمل، إذ قد يكتشف الطبيب عائقاً يجب التغلب عليه أولاً قبل الحمل.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    فحص الزوج: الزوج أيضاً يؤثر على فرص الحمل، ذلك أن عدد الحيوانات المنوية هام لتسريع الحمل، وتؤثر عليه عوامل متعددة مثل الوزن واستهلاك الكحول والنيكوتين والكافين.

  • default

    عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    لا تقنطي: حتى وإن أخذت في عين الاعتبار كل ما ذُكر ولم يتحقق الحمل بعد، لا تيأسي! فقد تكون هناك أسباب أخرى تؤخر ذلك، كتعاطي موانع الحمل لفترات طويلة. الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة  

مواضيع ذات صلة

31.03.2020 Zadar, Croatia - Illustration-Coronavirus and pregnant woman Photo: Dino Stanin/PIXSELL |

ما دور الهرمونات الأنثوية في وقاية النساء من كورونا؟ 04.12.2020

تناولت دراسة أمريكية العلاقة المحتملة بين الهرمونات الأنثوية والإصابة بكوفيد-19 ومسار الإصابة وشدة أعراضها. الدراسة قدمت تفسيرات لعدة علامات استفهام منها زيادة خطر إصابة النساء بعد الولادة وشدة الإصابة عند كبار السن.