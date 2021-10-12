ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية
في الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول استضافت كولونيا الألمانية معرض "أنوغا" للأغذية حيث عُرض كل ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والأطعمة التي لا تخلو من الإبداع تارة، ومن الغرابة تارة أخرى. استمتع بالصور التالية:
البيستو كمكعبات ثلج
باستا (معكرونة) طازجة ومجهزة بالمنزل، أمواج البحر الأدرياتيكي أمامك، وبيستو لذيذ ودافئ .. هكذا تبدو الصورة الكلاسيكية للباستا، غير أن معرض أنوغا (Anuga) يُظهر أن هناك طريقة أخرى. ومن بين أفضل الابتكارات وصيحات الطعام غير العادية لعام 2021 المعكرونة مع مكعبات ثلج البيستو (الصورة).
بطاطا مقلية ملونة
البطاطا المقلية الذهبية إلى جانب الكاتشب الأحمر أو المايونيزتعتبر كلاسيكية في كل مطعم للوجبات الخفيفة، وخاصة في منطقة الرور الألمانية. ولكن إن كانت هذه البطاطس تشعرك بالملل، ستعجبك البطاطا الحلوة باللون الأرجواني والبرتقالي كما في الصورة، علماً بأنها لم تتعرض لمواد ملونة.
رقائق سمك السلمون المجفف
يقدم "أنوغا" أفضل ابتكارات العام في عرض خاص، حيث سعت حوالي 418 شركة لديها أكثر من 1332 فكرة أن تكون جزءاً من المعرض، لكن تم اختيار 67 منتجاً مقتنعاً بالفكرة والابتكار والاستدامة والتنفيذ الإبداعي. بما في ذلك هذه الرقائق المصنوعة من سمك السلمون المجفف. إذ تشكل الأشياء الخارجة عن المألوف أحد الاتجاهات الرئيسية في المعرض.
لا سمك ولا لحم
بدائل اللحوم أو الأسماك، كما هو الحال هنا، هي اتجاه مستمر. هذه السلطة نباتية ولكن طعمها يذكرك بسلطة السمك الإيطالية، باستخدام بدائل اللحوم الجديدة نظراً إلى التوجه الذي يهدف لنظام غذائي خالٍ من اللحوم.
مشروب كومبوتشا
زجاجات صغيرة تحتوي على "كومبوتشا" وهو مشروب مخمر مصنوع عن طريق تخمير الشاي المحلي ويحتوي على ما يسمى فطر "كومبوتشا". وفقاً لمنظم المعرض، فإن المنتجات التي تحتوي على كومبوتشا عصرية جداً، حيث يوجد مجموعة متنوعة بنكهات مختلفة تحتوي على جرعات كومبوتشا، التي تساهم في نمو البكتيريا المعوية الصحية.
قطع بروتين مصنوعة من لحم الحصان
قد يجعل ذلك عشاق الخيول يشعرون بالغثيان، ومع ذلك، فإن شرائح البروتين المصنوعة من لحم الحصان تتبع اتجاهين غذائيين واضحين لهذا العام هما أن يكون الطعام من مواد طبيعية ويعزز الصحة. لكن ما إذا كان لذيذ الطعم أم لا؟ فهذه مسألة تختلف فيها الأذواق.
"سبيرولينا السائلة" بدلاً من النبيذ الأحمر
تتشابه "سبيرولينا السائلة" مع النبيذ الأحمر في المظهر. سبيرولينا، التي يتم الحصول عليها من الطحالب الدقيقة، كانت تعرف بأنها مكمل غذائي جاف يؤخذ في صورة أقراص. ويقال إن المستخلص يقي من الأمراض ويساعد في إنقاص الوزن.
زيتون مستدام
زيتون في صورة وجبة خفيفة - هذا ما كان العالم ينتظره. "Coolives" هو "زيتون بارد" من مصنع في قرطبة بإسبانيا. وفقًا للموقع الإلكتروني للمصنع، فإنه يستجيب لطلبات العملاء لتقديم الزيتون بنكهات مختلفة ليتم تناوله أثناء التنقل، وذلك في عبوات مستدامة. يذكر أن الاستدامة حالياً وفي المستقبل أحد أهم الاتجاهات في صناعة المواد الغذائية. فريديل تاوبا/ ريم ضوا
البيستو كمكعبات ثلج
باستا (معكرونة) طازجة ومجهزة بالمنزل، أمواج البحر الأدرياتيكي أمامك، وبيستو لذيذ ودافئ .. هكذا تبدو الصورة الكلاسيكية للباستا، غير أن معرض أنوغا (Anuga) يُظهر أن هناك طريقة أخرى. ومن بين أفضل الابتكارات وصيحات الطعام غير العادية لعام 2021 المعكرونة مع مكعبات ثلج البيستو (الصورة).
بطاطا مقلية ملونة
البطاطا المقلية الذهبية إلى جانب الكاتشب الأحمر أو المايونيزتعتبر كلاسيكية في كل مطعم للوجبات الخفيفة، وخاصة في منطقة الرور الألمانية. ولكن إن كانت هذه البطاطس تشعرك بالملل، ستعجبك البطاطا الحلوة باللون الأرجواني والبرتقالي كما في الصورة، علماً بأنها لم تتعرض لمواد ملونة.
رقائق سمك السلمون المجفف
يقدم "أنوغا" أفضل ابتكارات العام في عرض خاص، حيث سعت حوالي 418 شركة لديها أكثر من 1332 فكرة أن تكون جزءاً من المعرض، لكن تم اختيار 67 منتجاً مقتنعاً بالفكرة والابتكار والاستدامة والتنفيذ الإبداعي. بما في ذلك هذه الرقائق المصنوعة من سمك السلمون المجفف. إذ تشكل الأشياء الخارجة عن المألوف أحد الاتجاهات الرئيسية في المعرض.
لا سمك ولا لحم
بدائل اللحوم أو الأسماك، كما هو الحال هنا، هي اتجاه مستمر. هذه السلطة نباتية ولكن طعمها يذكرك بسلطة السمك الإيطالية، باستخدام بدائل اللحوم الجديدة نظراً إلى التوجه الذي يهدف لنظام غذائي خالٍ من اللحوم.
مشروب كومبوتشا
زجاجات صغيرة تحتوي على "كومبوتشا" وهو مشروب مخمر مصنوع عن طريق تخمير الشاي المحلي ويحتوي على ما يسمى فطر "كومبوتشا". وفقاً لمنظم المعرض، فإن المنتجات التي تحتوي على كومبوتشا عصرية جداً، حيث يوجد مجموعة متنوعة بنكهات مختلفة تحتوي على جرعات كومبوتشا، التي تساهم في نمو البكتيريا المعوية الصحية.
قطع بروتين مصنوعة من لحم الحصان
قد يجعل ذلك عشاق الخيول يشعرون بالغثيان، ومع ذلك، فإن شرائح البروتين المصنوعة من لحم الحصان تتبع اتجاهين غذائيين واضحين لهذا العام هما أن يكون الطعام من مواد طبيعية ويعزز الصحة. لكن ما إذا كان لذيذ الطعم أم لا؟ فهذه مسألة تختلف فيها الأذواق.
"سبيرولينا السائلة" بدلاً من النبيذ الأحمر
تتشابه "سبيرولينا السائلة" مع النبيذ الأحمر في المظهر. سبيرولينا، التي يتم الحصول عليها من الطحالب الدقيقة، كانت تعرف بأنها مكمل غذائي جاف يؤخذ في صورة أقراص. ويقال إن المستخلص يقي من الأمراض ويساعد في إنقاص الوزن.
زيتون مستدام
زيتون في صورة وجبة خفيفة - هذا ما كان العالم ينتظره. "Coolives" هو "زيتون بارد" من مصنع في قرطبة بإسبانيا. وفقًا للموقع الإلكتروني للمصنع، فإنه يستجيب لطلبات العملاء لتقديم الزيتون بنكهات مختلفة ليتم تناوله أثناء التنقل، وذلك في عبوات مستدامة. يذكر أن الاستدامة حالياً وفي المستقبل أحد أهم الاتجاهات في صناعة المواد الغذائية. فريديل تاوبا/ ريم ضوا