ثورية ومستدامة .. صيحات الغذاء في معرض "أنوغا" بكولونيا الألمانية

رقائق سمك السلمون المجفف

يقدم "أنوغا" أفضل ابتكارات العام في عرض خاص، حيث سعت حوالي 418 شركة لديها أكثر من 1332 فكرة أن تكون جزءاً من المعرض، لكن تم اختيار 67 منتجاً مقتنعاً بالفكرة والابتكار والاستدامة والتنفيذ الإبداعي. بما في ذلك هذه الرقائق المصنوعة من سمك السلمون المجفف. إذ تشكل الأشياء الخارجة عن المألوف أحد الاتجاهات الرئيسية في المعرض.