ثورة في كرة القدم ؟ بطاقة برتقالية وطرد مؤقت!

من المعروف في قواعد كرة القدم استخدام البطاقات الصفراء والحمراء كإجراءات تأديبية ضد اللاعبين لكن هناك تفكير في استخدام بطاقة برتقالية أيضا وطرد اللاعبين من الملعب لبضع دقائق. كيف ذلك؟

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) خلال اجتماعه السنوي في لندن الثلاثاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ) على تجريب إجراءات تأديبية جديدة ضد اللاعبين تتضمن طردهم بشكل مؤقت من الملعب، في حال ارتكابهم بعض المخالفات، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية.

وبناءً على ذلك، سيتم قريبًا اختبار هذه العقوبات الزمنية بشكل أساسي على الأخطاء التكتيكية والألفاظ غير اللائقة للاعبين على أرض الملعب.

وهذا المبدأ ليس جديدا بأي حال من الأحوال؛ فعقوبات الطرد المؤقت شائعة منذ فترة طويلة في كرة اليد وهوكي الجليد. كما أن هذا الإجراء التأديبي أظهر فعاليته لدى فئات الشباب في كرة القدم أيضا.

وحسب تقرير صحيفة تليجراف فإن إجراء الطرد المؤقت سيتم من خلال إشهار بطاقة برتقالية في وجه اللاعب في الحالات التي تكون فيها البطاقة الصفراء غير كافية ويكون الطرد النهائي أيضا مبالغا فيه.

طرد عشر دقائق كعقوبة للأخطاء التكتيكية

وعن التعديلات الجديدة في قواعد التحكيم، يقول مدير الاتحاد الدولي لكرة القدم مارك بولينغهام (52 عاما) لصحيفة التلغراف "أعتقد أن إحباط المشجعين عندما يرون مباريات يتم فيها إفساد هجمة مرتدة واعدة بسبب خطأ تكتيكي، والسؤال عما إذا كانت البطاقة الصفراء كافية لذلك، دفعنا إلى التفكير فيما إذا كان من الممكن أيضًا تضمين ذلك في هذه التعديلات الجديدة".

وأضاف المسؤول الكروي: "كانت نقطة البداية هي سلوك اللاعبين أثناء المشاجرات، لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه يجب علينا توسيع هذه القواعد لتشمل مجالات أخرى مثل الأخطاء التكتيكية".

وبناء على ذلك سيضطر اللاعب الذي لجأ إلى ارتكاب خطأ تكتيكي لمنع هجمة مرتدة أو أساء التصرف مع الحكم أو زميل له في المباراة، سيضطر إلى مغادرة أرضية المعلب والجلوس في مقعد البدلاء 10 دقائق قبل العودة لاستئناف اللعب.

علاوة على ذلك، توصلمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بالفعل إلى "اتفاق أساسي" مع المسؤولين عن الدوري الإنجليزي الممتاز، سيسمح من خلاله اختبار نظام العقوبات الجديد في الموسم الجديد.