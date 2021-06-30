 ثورة في علوم الطب - مشروع بيونتيك | تقارير جديدة | DW | 11.10.2021

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تقارير جديدة

ثورة في علوم الطب - مشروع بيونتيك

طورت مختبرات شركة بيونتيك الألمانية لقاحا ضد فيروس كوفيد - 19 عبر تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. تحتوي مثل هذه اللقاحات على معلومات تمكن الجسم من إنتاج مضادات لمواجهة الفيروس - وهو تطور رائد في تاريخ الطب.

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: ثورة في علوم الطب - مشروع بيونتيك

Deutschland I Biontech-Gründer Türeci und Sahin erhalten Bundesverdienstkreuz

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، كرّس الزوجان الطبيبان أوغر شاهين وأوزليم توريجي نفسيهما للتخصص في علاج مرض السرطان، هما يعتمدان في أبحاثهما بشركة بيونتيك على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.  

ينقل الحمض النووي المعلومات الخاصة بإنتاج مضادات إلى الخلايا في جسمنا التي تنتج البروتينات. تنقل الخلايا في الجسم بعد ذلك المضادات المنتجة ذاتيًا إلى سطحها وبالتالي تحفز الاستجابة المناعية المطلوبة.

Weltspiegel 11.02.2021 | Corona | Deutschland Marburg | Biontech-Werk

جاءت شاهين وتوريجي فكرة تطبيق أبحاث الرنا المرسال على اللقاحات في يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن تابعا أحداث انتشار الفيروس في ووهان الصينية وقررا في غضون ساعات قليلة أن تبدأ شركة بيونتيك على الفور في البحث عن لقاح. واستطاعا تأمين المال لتغطية تكاليف الأبحاث من الأخوين أندرياس وتوماس سترونغمان مؤسسي شركة الأدوية هيكسال اللذين تبرعا ودعما الطبيبين، ونجحا في النهاية بتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة بفايزر الأمريكية.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Impfstoff

لكن ما هي الخطوة التالية في أبحاث السرطان؟ هل ستساعد تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أيضًا في مكافحة الملاريا؟ يُظهر الفيلم ما يعنيه الأداء المذهل لشركة ناشئة من مدينة ماينتس الألمانية للصحة العالمية.

ينجح المخرج مايكل شيندهيلم في إلقاء نظرة دقيقة وراء كواليس هذه الشركة.

 


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2120 – 03:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2120 – 07:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 13:15 UTC
الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 16:15 UTC
الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 01:15 UTC
الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 09:15 UTC
الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 11:15 UTC
الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 15:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 05:15 UTC
السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 18:15 UTC
الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: ثورة في علوم الطب - مشروع بيونتيك  

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