 ثورة في إدارة المياه قد تنقذ بلاد الرافدين من الجفاف! | العراق اليوم | DW | 11.05.2023

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العراق اليوم

ثورة في إدارة المياه قد تنقذ بلاد الرافدين من الجفاف!

تقادم البنية التحتية، أنظمة ري قديمة، غياب أنظمة سيطرة، سوء أنظمة الصرف الصحي، واستعمال مياه دجلة والفرات كورقة ضغط من قبل الجوار على بغداد. من أين تبدأ بلاد ما بين النهرين للبقاء على قيد الحياة؟

ثورة في إدارة المياه قد تنقذ بلاد الرافدين من الجفاف!

المتخصصة بإدارة المياه المهندسة الدكتورة نعمة شريف 
 

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ثورة في إدارة المياه قد تنقذ بلاد الرافدين من الجفاف!

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