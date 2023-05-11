ثورة في إدارة المياه قد تنقذ بلاد الرافدين من الجفاف!

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تقادم البنية التحتية، أنظمة ري قديمة، غياب أنظمة سيطرة، سوء أنظمة الصرف الصحي، واستعمال مياه دجلة والفرات كورقة ضغط من قبل الجوار على بغداد. من أين تبدأ بلاد ما بين النهرين للبقاء على قيد الحياة؟
المتخصصة بإدارة المياه المهندسة الدكتورة نعمة شريف
تقادم البنية التحتية، أنظمة ري قديمة، غياب أنظمة سيطرة، سوء أنظمة الصرف الصحي، واستعمال مياه دجلة والفرات كورقة ضغط من قبل الجوار على بغداد. من أين تبدأ بلاد ما بين النهرين للبقاء على قيد الحياة؟
أطلقت مصر مؤخرا وقبلها دول شرق أوسطية عدة برامج "التأشيرات والإقامات الذهبية" لجلب الاستثمارات والعملات الصعبة. ويأتي ذلك رغم قيام دول أوروبية بإنهاء أو تقييد العمل ببرامج مشابهة. فهل تنجح هذه البرامج في الدول العربية؟
الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية تدفع الملايين حول العالم للهجرة والنزوح بعيدا عن أوطانهم. DW توضح في هذا التقرير أسباب اللجوء وأي البلدان يأتي منها أغلب اللاجئين والدول التي تستقبلهم وتلك التي تغلق أبوابها.
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