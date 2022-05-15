 ″ثورة تقنية″.. حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.07.2022

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سياسة واقتصاد

"ثورة تقنية".. حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا!

تستكشف مواقع العدو وقد تستهدفه بقنابل! إنها الطائرات المسيرة التي تعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. DW تسلط الضوء على إنتاج تلك الطائرات المسيرة في لاتفيا.

طائرة مسيرة من نوع أطلس برو من صنع شركة أطلس أيروسبيس في لاتفيا

الطائرات المسيرة تلعب دورًا كبيرًا في الحرب بأوكرانيا

مستشعرات لبصمات الأصابع ونقاط تفتيش أمنية ورداء مختبر: من يريد أن يدخل قاعة الإنتاج الصغيرة في العاصمة اللاتفية ريغا، عليه أن يرتدي شبكة للشعر (تشبه القلنسوة الطبية) وغطاء للأقدام. فحتى الهواء هنا يتم ترشيحه وتصفيته! فكل شيء يجب أن يكون نظيفًا لإنتاج الطائرات المسيرة.

مختارات

يتم تجميع هذه الأجهزة ذات التقنية العالية من قبل لاجئين أوكرانيين أيضًا. تقول عاملة أوكرانية وهي تشير إلى مفك للبراغي في يدها: "عندما بدأت هنا، لم أكن أعرف حتى الاتجاه الذي يجب أن أديره (المفك) نحوه، لكي أفك أو أشد البراغي". نزحت هذه العاملة مع زميلاتها إلى لاتفيا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. في أوكرانيا كُن يعملن موظفات في مكاتب، لكنهنّ اليوم يصنعن طائرات مسيرة للجيش الأوكراني. يقمن بتركيب المحركات في الطائرات المسيرة وتجميع لوحات الدارات الكهربائية وتركيب أجزاء الكاميرات.

الشركة اللاتفية التي يعملن فيها، "أطلس أيروسبيس"، استجابت للزيادة الكبيرة في الطلب على ُمسيّرات الاستطلاع العسكري من خلال زيادة إنتاجها. يقول مدير الشركة، إيفان تولشينسكي: "في السابق كنت سعيدًا ببيع عشر طائرات مسيرة في الشهر. اليوم نحاول زيادة عددها إلى 700 طائرة مسيرة شهريًا، وهذا لايزال غير كاف. علينا التفكير في كيفية بيع المزيد".

ولد تولشينسكي، البالغ من العمر 36 عامًا، في أوكرانيا لكنه ترعرع في إسرائيل. إنه "محارب قديم"، فقد خدم في الجيش الإسرائيلي كقناص في وحدة خاصة خلال حرب لبنان. درس لاحقًا هندسة الطيران والفضاء. ويقول إن وجود مقر شركته في لاتفيا "مجرد صدفة"، مشيرًا إلى أن إنتاج الطائرات المسيرة في إسرائيل كان سيكون أصعب بكثير.

لاجئة أوكرانية تعمل في شركة أطلس أيروسبيس في لاتفيا وتقوم بتجميع طائرة مسيرة (01.07.2022)

من بين العاملين في الشركة لاجئات أوكرانيات


"ثورة على المستوى التقني"
تقوم "أطلس أيروسبيس" بصناعة طائرات مسيرة صغيرة ومدمجة يمكن وضعها في حقيبة ظهر عند طيها. في الأصل، كانت الشركة تأخذ السوق المدنية أيضًا بعين الاعتبار، ولكن التركيز الآن منصبّ على القطاع العسكري. تصنع الشركة الآن طائراتها المسيرة وفقًا لمعايير الناتو. قبل الحرب في أوكرانيا، كان الجيش الهولندي زبونًا كبيرًا. لكن منذ اندلاع الحرب، أصبح الهولنديون مجرد زبون واحد من بين كثيرين.

الطائرات المسيرة التي تصنعها الشركة مرغوبة من قبل القوات الخاصة الأوكرانية. يمكن لمجموعة صغيرة من أربعة جنود استخدام طائرة مسيرة لاستكشاف مناطق واسعة. يتم إرسال موجز الفيديو إلى المقر الرئيسي في الوقت الفعلي. وعند وجود اثنتي عشرة وحدة من هذا القبيل تعمل في وقت واحد في مواقع مختلفة على طول خط المواجهة، يمكنها إعطاء القادة في المقر الرئيسي نظرة عامة جيدة عن ساحة المعركة، حتى أثناء الليل، فالكاميرات الحرارية "تحول الليل إلى نهار". قامت الشركة حتى الآن بتسليم أكثر من 100 طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، وهناك حاجة إلى المزيد.
يقول رئيس الشركة بحماسة: "الطائرات بدون طيار هي ثورة على المستوى التقني"، ويضيف: "يمكن للجنود في الميدان الآن إجراء استطلاع بأنفسهم، فإذا أرادت مجموعة من الجنود عبور طريق، على سبيل المثال، يمكنهم استخدام الطائرة المسيرة للتحقق مسبقًا مما إذا كان العدو قد نصب كمينًا".

تقول خبيرة الطائرات المسيرة والباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، أولريكه فرانك: "ربما أصبحت ساحة المعركة أكثر شفافية قليلًا"، وتوضح: "هناك جنود يمكنهم الآن التصرف بشكل أكثر استقلالية، لأن لديهم الآن معلومات بأنفسهم حول ما وراء الجدار المجاور أو ما يحدث خلف تلة قريبة".

عناصر القوات الخاصة الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة

الطائرات المسيرة التي تصنعها شركة "أطلس أيرو سبيس" مرغوبة لدى القوات الخاصة الأوكرانية

طائرات مسيرة تكشف الأعداء وتلقي القنابل
في أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الطائرات المسيرة موجودة الآن في كل مكان. وعلى وجه الخصوص، تنتشر الطائرات المسيرة التجارية للهواة التي يتم شراؤها من أسواق الإلكترونيات على نطاق واسع. وعلى الإنترنت يتم تداول مقاطع فيديو دعائية لجنود قاموا بتعديل هذه الطائرات المسيرة واستخدامها لإلقاء قنابل صغيرة. يتم توصيل القنابل اليدوية المزودة بمؤقتات أو صمامات التصادم بالطائرات المسيرة بمساعدة أجهزة إطلاق ذاتية الصنع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ويتم تشغيلها عن بُعد.

العديد من هذه الطائرات "الاستهلاكية" تأتي من الصين. يتهم جنود أوكرانيون شركة (DJI) الصينية الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة بنقل معلومات الموقع وبيانات الرحلة لكل طائرة إلى الجيش الروسي. لكن الشركة تنفي هذه التهم. ولدى الجيوش الغربية أيضًا طائرات مسيرة صينية في ترساناتها. تقول فرانك إنها "مشكلة"، وتضيف: "قامت قوات مشاة البحرية الأمريكية والبحرية الألمانية والهولندية بشراء أنظمة طائرات مسيرة صينية مدنية لاستخدامها في سفنها الحربية. وهذا بالطبع يمثل مشكلة للأمن القومي".

ولدى الطائرات المسيرة التي تأتي من القطاع المدني عيب رئيسي ثان: فهي تعمل على نطاق تردد ثابت يمكن تشويشه بسهولة. ويمكن لأجهزة التشويش أن تتسبب أيضًا في تحطم الطائرات المسيرة. لكن طائرات شركة "أطلس أيروسبيس"، تقوم بتبديل الترددات لمنع ذلك، ولهذا تحظى بإقبال كبير.

وبالعودة إلى لاتفيا، تعمل مجموعة من النساء فوق طاولة تجميع. باستخدام القفازات والملاقط وسكاكين التقطيع، يتدربن على كيفية تجميع كاميرا لطائرة مسيرة. امرأتان منهن من أوكرانيا، إنهما فخورتان بوظيفتهما الجديدة؛ وتقول المدربة المشرفة على تعليمها "نصنع طائرات مسيرة للجيش الأوكراني. بمساعدتها سنكسب الحرب".

وتسعى "أطلس أيروسبيس" إلى توسيع الإنتاج وبناء منشأة تصنيع أخرى لتلبية الطلب المتزايد. في المتوسط، يبلغ عمر الطائرة المسيرة 48 ساعة في ساحة المعركة، لذلك سيستمر تدفق المواد الحربية، ومنها هذه الطائرات إلى أوكرانيا.
كيليان باير/م.ع.ح

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

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  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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