ثورة الطاقات المتجددة - رواد التحول الطاقي

نقف اليوم على أعتاب أكبر تحول منذ عصر الثورة الصناعية. فمن أجل وقف التغير المناخي، لا بد من تغيير نظام الطاقة في جميع أنحاء العالم. يخوض العالم سباقا مع الزمن، ولكن هناك مناطق استطاعت الوصول إلى المستقبل المنشود.

يستطلع هذا الفيلم الوثائقي ما يجب أن يحدث حتى يتم بالفعل تنفيذ ما هو مُتاح تقنيا. ولهذا الغرض يزور فريق الفيلم منطقتين: الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية والثانية في ولاية بافاريا الألمانية. مكانان مختلفان لكنهما يشتركان في كونهما نجحا في تحويل إمدادات الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل، ونتيجة لذلك تم توفير أموال أكثر من ذي قبل. يقدم الوثائقي نظرة عامة على الحلول المتوفرة حاليا للتحول العالمي للطاقة، ويتساءل عن التحديات القائمة والتي يتعين التغلب عليها، ليس فقط في المختبرات ومحطات توليد الطاقة، ولكن أيضًا لدى صناع القرار الذين يجب أن يقودوا التغيير اليوم.