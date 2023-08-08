ثورة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

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مشاهير مثل نجم بوليوود الكبير شاروخان يقومون بالإعلان لشركات صغيرة - دون صعوبات. هذا أصبح ممكنا من خلال شركات ناشئة مثل "ريفريز للذكاء الاصطناعي". كل ما يتطلبه الأمر هو مقطع قصير للنجم لصنع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.
من شدة الضجر من صعوبة التواصل مع الباحثين داخل مركز سيرن في جنيف ومع آخرين حول العالم، طرأت فكرة لباحث شاب بإنشاء شبكة عنكبوتية للتواصل، مسجلا ميلاد ثورة في عالم الإنترنت. ومنذ ذلك اليوم تغير العالم وأصبح "غرفة واحدة".
قدم إيلون ماسك الروبوت "أوبتيموس"، الذي يريد إنتاجه بالملايين وبتكلفة أقل من 20 ألف دولار وقال إن "هذا يعني مستقبلاً مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل فيه الناس على ما يريدون من منتجات وخدمات". ويمكن استخدام الروبوت في المنازل.
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