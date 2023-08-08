 ثورة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات | كليك | DW | 14.08.2023

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كليك

ثورة الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

مشاهير مثل نجم بوليوود الكبير شاروخان يقومون بالإعلان لشركات صغيرة - دون صعوبات. هذا أصبح ممكنا من خلال شركات ناشئة مثل "ريفريز للذكاء الاصطناعي". كل ما يتطلبه الأمر هو مقطع قصير للنجم لصنع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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