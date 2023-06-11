ثورة الأشعة السينية

بريطانيا.. المحكمة العليا تنتصر لمهاجرين قاصرين وتعديل قانوني مرتقب

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم صحة إجراءات متخذة بحق مهاجرين قاصرين تم تقدير عمرهما خطأً، وإيوائهما في مركز للبالغين، بدلاً من التعامل معهما كقاصرين. الحكم دفع الحكومة إلى تعديل لبعض الإجراءات المتبعة.