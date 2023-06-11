ثورة الأشعة السينية

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الأشعة السينية هي موجات كهرومغناطيسية يتم إنتاجها بمساعدة جسيمات أولية سالبة الشحنة، تم اكتشافها قبل 128 عامًا.
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم صحة إجراءات متخذة بحق مهاجرين قاصرين تم تقدير عمرهما خطأً، وإيوائهما في مركز للبالغين، بدلاً من التعامل معهما كقاصرين. الحكم دفع الحكومة إلى تعديل لبعض الإجراءات المتبعة.
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