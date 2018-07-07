ثنائي برليني يعيد كتابة قصة الزوارق المطاطية على طريقته!

مع صور الزوارق المطاطية المكتظة في البحر التي تصدرت عناوين الصحف منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015 ، تبدو فكرة محاولة تحدي وتغيير التصورات حول هذه القوارب المؤقتة غير منطقية تقريباً، فالكثير من الناس لا يربطون سوى بين هذه القوارب والموت، حيث قضى حوالي 3000 مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط خلال عام 2017 فقط.
حقائب من "قوارب الموت"
نورا عزاوي وفيرا غونتر اللتان تبلغان من العمر 31 عامًا، قررتا تغيير الصورة المحفورة لهذه القوارب في أذهان الناس، عبر تحويلها إلى حقائب ظهر تصنع من بقاياها، في تصميمات أنيقة وعملية ومتينة، كما أنها تروي قصص المعاناة وما هو أكثر من ذلك.
عزاوي وغونتر أسستا جمعية "ميميكيري" غير الربحية التي تصنّع هذه الحقائب، وحول هذه المبادرة تشرح غونتر "في جزيرة خيوس اليونانية، تتجمع في المياه بقايا القوارب المطاطية، على شكل نفايات، لذا قررنا أن نعيد معالجة هذه النفايات على شواطئ اليونان وتحويلها إلى شيء آخر جديد".
عبيد علي مهاجر من باكستان يعمل كخياط ومصمم في المشروع
من القمامة إلى أشياء قيّمة
تبدو الفكرة جريئة بقدر ما هي بسيطة، صنع حقائب من مواد كان يمكن التخلص منها بطرق عدة، لكن هدف المشروع هو زيادة عدد الأشخاص الذين يتشاركون التجارب التي تحملها بقايا القوارب المطاطية.
تقوم جمعية "ميميكري" بتقديم فرص عمل للمهاجرين، حيث تتيح لهم فرصة تصنيع هذه الحقائب، وبالتالي تساعدهم على بناء حياتهم في البلدان الجديدة، وربما هذا هو الجانب الأكثر إشراقًا من الموضوع. "نريد خلق فرص عمل جديدة للوافدين الجدد، ونستغل مواهبهم الرائعة"، تضيف فيرا غونتر.
"عابد"، المهاجر من باكستان، أحد الذين يعملون في المشروع، وهو مسؤول عن خياطة الحقائب، "عابد"، 35 عاماً، يعرف القطع التي يخيطها يوميًا بشكلٍ جيدٍ، فهو لم يضطر لركوب "قوارب الموت" المطاطية فقط، بل تم تكليفه بقيادة القارب باتجاه الجزر اليونانية مع ما يقارب 50 شخصًا، قبل أن ينقلب القارب بمن فيه في البحر.
يقول عابد "للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين": "أحياناً أفكر في رحلتي عندما أحمل هذه المادة بين يدي، لكن هذا أصبح جزءاً من الماضي، اليوم أعيش بمساعدة هذا العمل"
كما يضم "عابد" قطع المطاط على بعضها أثناء الخياطة، يربط بين حياته القديمة والجديدة، لكنه يؤكد أنه "يحب وظيفته بالفعل"، ويقول "أقوم بالكثير من الأشياء، وهي أشياء جميلة ومفيدة للناس".
وعدا عن "عابد" يعمل مهاجرٌ إيراني كمدير إنتاج، ومهاجرٌ سوري كخياط ومصمم من تركيا بالإضافة إلى العديد من المواطنين الأوروبيين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
تعتبر "ميميكري بيئة عمل دولية، مركزها وسط حي "برينزلور بيرغ" في برلين، لتغيير المفاهيم حول واحدة من أكبر التراجيديات في العصر الحديث.
المهاجر الباكستاني عبيد علي يفكر في تصميم جديد
إعادة تدوير لـ"المأساة"
ربما يجد البعض فكرة الحقائب "مأساوية" قليلًا، لكن فريق العمل يقول إن مسؤوليته تغيير الصورة النمطية لهذه الزوارق وتغيير ما تمثله في أذهان الناس، وتقول عزاوي في حوار سابق لها لـDW "المهم هو أن تكون قادراً على تغيير آراء الناس، فعليهم أن يدركوا أن ليس كل ما يروه يبدو واضحًا للوهلة الأولى".
إلى جانب البعد الإنساني للمبادرة، فإن الفكرة تحمل بعدًا بيئيًا، نظرًا لكونها تساعد في التخلص من النفايات في البحر من القوارب المطاطية.
وتوضح نورا عزاوي أنه منذ أن شاهدت بقايا القوارب المطاطية على شواطئ جزيرة خيوس اليونانية، عندما كانت متطوعة هناك بين عامي 2015 و 2016 ، وقتها بدأت تفكر في كيفية استغلال هذه المواد.
وتقول غونتر "الشيء الأول الذي تبادر إلى أذهاننا هو استخدام البقايا المطاطية في صنع حقائب تدوم لفترة طويلة، ورغم ما تحمله هذه البقايا المطاطية من قصص ومشاعر، إلا أنه كان لا بد من استثمارها كي لا تبقى نفايات مؤذية".
وتختم بقولها "إن هذه الحقائب تجعل التاريخ شيئًا محسوسًا، من خلال إشراك هذه البقايا في صنع حقائب تعيش لفترة طويلة، تجعل الناس يشعرون بهذا الماضي الأليم الذي عاشه الآخرون".
راما الجرمقاني
المصدر: مهاجر نيوز
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.
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مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة
في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.