 ثمن الحرب | عالم السرعة | DW | 29.05.2022

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عالم السرعة

ثمن الحرب

يبدو أن آثار حرب أوكرانيا على التنقل هائلة: فأسعار الوقود آخذة في الارتفاع، والمواد الخام أصبحت نادرة، وبعض مصنعي السيارات على وشك الانهيار. الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على مستقبل صناعة السيارات في العالم.

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