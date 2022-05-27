عالم السرعة

ثمن الحرب

يبدو أن آثار حرب أوكرانيا على التنقل هائلة: فأسعار الوقود آخذة في الارتفاع، والمواد الخام أصبحت نادرة، وبعض مصنعي السيارات على وشك الانهيار. الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على مستقبل صناعة السيارات في العالم.