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يبدو أن آثار حرب أوكرانيا على التنقل هائلة: فأسعار الوقود آخذة في الارتفاع، والمواد الخام أصبحت نادرة، وبعض مصنعي السيارات على وشك الانهيار. الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على مستقبل صناعة السيارات في العالم.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
في الماضي شهدت مدينة ييلنيا الصغيرة التي تبعد نحو 400 كيلومتراً عن موسكو أزمنة مجيدة. فهناك حقّق الجيش الأحمر أول انتصار له على قوات هتلر النازية.
في اتصال دام 80 دقيقة، حث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الرئيس الروسي مجددا على إنهاء حرب أوكرانيا. كما تم التطرق لمسألة مخاوف أزمة غذاء عالمية. وذكرت برلين أن "بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.."
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.
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