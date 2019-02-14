ثلث الولايات الأمريكية تقاضي ترامب بسبب إعلانه حالة الطوارئ

رفعت مجموعة الولايات، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين. وقال بيسيرا في بيان: "نقاضي الرئيس ترامب لمنعه من سلب أموال دافعي الضرائب التي يخصصها الكونغرس بشكل قانوني لصالح شعوب ولاياتنا". وأضاف بيسيرا في تصريح لشبكة (إن بي سي) "يتمتع الرئيس بسلطة واسعة، إلا أنه ليس لديه سلطة انتهاك الدستور". وقال بيسيرا وحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في بيان إن ادعاءات ترامب بأن هناك أزمة على الحدود الجنوبية ليس لها أساس واقعي وأنها ذريعة لتحويل الأموال لتمويل بناء جداره.
وأردف بيسيرا: "الرئيس ترامب يعامل حكم القانون بازدراء تام. إنه يعلم أنه لا توجد أزمة حدود. هو يعلم أن قيامه بإعلان حالة الطوارئ غير مبرر وهو يقر أنه سيخسر هذه القضية على الأرجح في المحكمة."
وانضمت كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي ومين وماريلاند وميشيغان ومينسوتا ونيفادا ونيو جيرسي ونيو مكسيكيو ونيويورك وأوريغون وفيرجينيا، إلى كاليفورنيا في الدعوى.
وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب دعوى رفعتها منظمة "بابليك ستيزن" التقدمية غير الربحية يوم الجمعة في محكمة اتحادية جزئية بواشنطن نيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس ومتنزه "فرونتيرا أودوبون سوسايتي" الطبيعي في ريو جراندي فالي.
وكان ترامب قد أعلن حالة طوارئ وطنية يوم الجمعة لتخطي الكونغرس وتأمين الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
خ.س/ح.ز (د ب أ)
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الكاتب: عباس الخشالي