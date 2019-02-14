 ثلث الولايات الأمريكية تقاضي ترامب بسبب إعلانه حالة الطوارئ | أخبار | DW | 19.02.2019

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أخبار

ثلث الولايات الأمريكية تقاضي ترامب بسبب إعلانه حالة الطوارئ

رفعت كاليفورنيا و15 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في إعلانه حالة طوارئ وطنية. واتهم رافعو الدعوى ترامب بـ "سلب أموال دافعي الضرائب وانتهاك الدستور".

USA Rede Präsident Donald Trump (picture alliance/AP Photo/S. Walsh)

رفعت مجموعة الولايات، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين. وقال بيسيرا في بيان: "نقاضي الرئيس ترامب لمنعه من سلب أموال دافعي الضرائب التي يخصصها الكونغرس بشكل قانوني لصالح شعوب ولاياتنا". وأضاف بيسيرا في تصريح لشبكة (إن بي سي) "يتمتع الرئيس بسلطة واسعة، إلا أنه ليس لديه سلطة انتهاك الدستور". وقال بيسيرا وحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في بيان إن ادعاءات ترامب بأن هناك أزمة على الحدود الجنوبية ليس لها أساس واقعي وأنها ذريعة لتحويل الأموال لتمويل بناء جداره.

مختارات

في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأمريكي ترامب بلا هوادة من أجل تحقيق فكرته الخاصة ببناء جدار حدودي مع المكسيك لمواجهة موجات الهجرة، علقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة بالقول: إن فكرة ترامب نهج عفا عليه الزمن. (12.01.2019)

اقترح الرئيس ترامب أن يُقدّم حمايةً موقّتة للذين وصلوا إلى بلاده بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل. الديمقراطيون رفضوا الاقتراحات ووصفوها بغير المجدية. (20.01.2019)

وأردف بيسيرا: "الرئيس ترامب يعامل حكم القانون بازدراء تام. إنه يعلم أنه لا توجد أزمة حدود. هو يعلم أن قيامه بإعلان حالة الطوارئ غير مبرر وهو يقر أنه سيخسر هذه القضية على الأرجح في المحكمة."

وانضمت كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي ومين وماريلاند وميشيغان ومينسوتا ونيفادا ونيو جيرسي ونيو مكسيكيو ونيويورك وأوريغون وفيرجينيا، إلى كاليفورنيا في الدعوى.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب دعوى رفعتها منظمة "بابليك ستيزن" التقدمية غير الربحية يوم الجمعة في محكمة اتحادية جزئية بواشنطن نيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس ومتنزه  "فرونتيرا أودوبون سوسايتي" الطبيعي في ريو جراندي فالي.

وكان ترامب قد أعلن حالة طوارئ وطنية يوم الجمعة لتخطي الكونغرس وتأمين الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

خ.س/ح.ز (د ب أ)

  • Grenzzaun Mexiko USA (dpa)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار بين أميركا والمكسيك

    ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء جداء على طول الحدود بين بلاده والمكسيك، لوقف الهجرة الشرعية. غير أن الجدار العازل بين البلدين أمر واقع، لكن ليس على طول الحدود الفاصلة بين البلدين. المكسيك رفضت الاشتراك في تمويل الجدار، فيما هدد ترامب بفرض ضريبة على المواد المستوردة من المكسيك لتمويله.

  • Grenze Türkei - Syrien (picture alliance/abaca/R. Maltas)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    بين تركيا وسوريا

    عام 2015 بدأ الجيش التركي ببناء جدار بارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة ريحانلي في محافظة هاتاي قبالة بلدة أطمة السورية. وفي محافظة هاتاي لمنع للاجئين السوريين من العبور إلى تركيا.

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران في إسرائيل

    لإسرائيل أربعة جدران تحيط بها، جدار يفصلها عن الضفة الغربية وآخر في هضبة الجولان، وجدار مع الأردن من مدينة إيلات على البحر الأحمر حتى صحراء النقب، وجدار كهربائي مع مصر.

  • Deutschland Berliner Mauer (colourbox)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار برلين

    الجدار الأسطورة الذي بدأ بناؤه عام 1961 قسم ألمانيا وأوروبا والعالم خلال الحرب الباردة حتى سقوطه عام 1989، فشكل رمزاً لإعادة الوحدة بين شطري ألمانيا.

  • Frankreich Mauer blockiert Weg von Flüchtlingen - Autobahn bei Calais (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    في كاليه لمنع الهجرة

    بسبب الهجرة واللجوء نحو أوروبا بدأت الجدران ترتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي من جديد. جدار على طول الطريق السريع نحو مدينة كاليه، لمنع اللاجئين من العبور إلى بريطانيا عن طريق ركوب الشاحنات المتوجهة من فرنسا إلى بريطانيا. الهجرة غير الشرعية كانت من الأسباب التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea (picture alliance/AP Photo)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    بين الكوريتين

    جدار يفصل الكوريتين، الجنوبية الرأسمالية عن الشمالية الشيوعية. بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953 وافق الطرفان على التراجع لمسافة كيلومترين عن الحدود الفاصلة بينهما. بني بعد ذلك جدار يصل طوله إلى 248 كيلومترا.

  • Spanien Enklave Melilla Flüchtlinge am Zaun (AFP/Getty Images/B.d. Avellaneda)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار مليله

    جدار الأسلاك الشائكة لمدينة مليله الإسبانية يفصلها عن المغرب. آلاف المهاجرين الأفارقة يعبرونه كل سنة لغرض اللجوء إلى أوروبا. المدينة الواقعة في أفريقيا تشكل نقطة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين للوصول إلى الفردوس الأوروبي.

  • Peru Mauer in Lima trennt Arme und Reiche (picture-alliance/AA/S. Castaneda)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدار العار

    ولأميركا الجنوبية حصتها من الجدران أيضا. جدار العار أو كما يسميه السكان "جدار برلين في بيرو" في مدينة ليما عاصمة بيرو. يفصل بين الفقراء في حي سورسو والأغنياء في حي سان خوان ميرافولرس.

  • Irak Baghdad Sicherheit Betonmauer (picture-alliance/dpa/A. Abbas)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    جدران بغداد التي اختفت

    بعد تصاعد العنف الطائفي عام 2006 في العراق وخاصة في بغداد، بنت الحكومة جدرانا لعزل المناطق ذات الأغلبية السنية عن ذات الأغلبية الشيعية. لكن الجدران اختفت تدريجيا من شوارع بغداد التي رفض سكانها تقسيمها.

  • Nordirland Belfast Protestanten Katholiken Konflikt (Peter Geoghegan)

    جدران تفصل السكان والبلدان

    خط السلام

    في أوروبا نفسها كانت هناك جدران تفصل الطوائف الدينية عن بعضها. "خط السلام" الذي فصل الأحياء الكاثوليكية عن البروتستانتية في بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية خلال الحرب الدينية بين الطرفين. بني الجدار عام 1969.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

جدران تفصل السكان والبلدان

من جدار برلين إلى خط السلام في بلفاست وحتى "جدار العار" في بيرو، أقيمت عشرات الجدران حول العالم بين الدول وداخل المدن، مرة لمنع الهجرة أو القتال بين الطوائف وأخرى بين الأغنياء والفقراء. جدران بين الناس والأرض نفسها!. (27.01.2017)  

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