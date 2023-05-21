 ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن | يوروماكس | DW | 28.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن

تعتبر لندن واحدة من أكثر العواصم العالمية شهرة لكونها غنية بمعالمها التاريخية والسياحية. ولكن هل تبدو هذه المعالم على أرض الواقع بالفعل كما نراها على إنستغرام؟ هذا ما ذهبنا لاستكشافه.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - علامات الأزياء الفاخرة وأسرار نجاحها 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

ثلاث نصائح لزائري مدينة بلغراد 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

حساء جازباتشو الأندلسي الشهير 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

مصير علامات الأزياء الفاخرة بعد رحيل مؤسسيها 21.05.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أسرار تقاليد الزفاف في ألمانيا ومواضيع أخرى 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

حفلات الزفاف: تقاليد لا يستغني عنها الألمان؟ 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

ليسلي لوكو: مديرة معرض بينالي البندقية للعمارة 2023 28.05.2023

اقرأ أيضا

19.07.2021 People celebrate as they queue up for entry at the Viaduct Bar in Leeds, after the final legal coronavirus restrictions were lifted in England at midnight, Monday, July 19, 2021. (Ioannis Alexopoulos/PA via AP)

رغم المخاوف والانتقادات..إنكلترا ترفع قيود كورونا في "يوم الحرية" 19.07.2021

على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.

HANDOUT - 19.07.2022, Frankreich, La Teste-de-Buch: Dieses von der Feuerwehr der Region Gironde (SDIS 33) zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Feuerwehrmann, der bei einem Waldbrand in La Test-de-Buch ein Feuer in einem Baum löscht. Frankreich setzte weitere Löschflugzeuge und Hunderte von Feuerwehrleuten ein, um die sich ausbreitenden Waldbrände zu bekämpfen, die am Montag durch wirbelnde Winde von einer sengenden Hitzewelle genährt wurden. Foto: Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

مئات القتلى وحرائق واسعة.. ثاني موجة حر تضرب أوروبا في شهر 20.07.2022

تحصي دول غرب أوروبا الأضرار بعد ثاني موجة حر مصحوبة بحرائق مدمرة خلال شهر، لا سيما في جنوب غرب فرنسا، بينما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وفاة "أكثر من 500" شخص بسبب موجة الحر.