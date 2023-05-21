ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن

رغم المخاوف والانتقادات..إنكلترا ترفع قيود كورونا في "يوم الحرية"

على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.