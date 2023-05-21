ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن

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تعتبر لندن واحدة من أكثر العواصم العالمية شهرة لكونها غنية بمعالمها التاريخية والسياحية. ولكن هل تبدو هذه المعالم على أرض الواقع بالفعل كما نراها على إنستغرام؟ هذا ما ذهبنا لاستكشافه.
على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.
تحصي دول غرب أوروبا الأضرار بعد ثاني موجة حر مصحوبة بحرائق مدمرة خلال شهر، لا سيما في جنوب غرب فرنسا، بينما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وفاة "أكثر من 500" شخص بسبب موجة الحر.
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