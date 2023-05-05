ثلاث نصائح لزائري مدينة بلغراد

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تعد العاصمة الصربية، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، واحدة من أكبر المدن في أوروبا. للمدينة تاريخ حافل، ومشهد ثقافي متميز، كما أنها غير مزدحمة وتكاليف العيش فيها رخيصة نسبيًا.
على الرغم من التضخم والأسعار المرتفعة، لا يبدو أن المصطافين الألمان قد تراجعوا عن خطط سفرهم. الفنادق ذات الفئات الأعلى من النجوم والخدمات"الشاملة" تحظى بإقبال متزايد.
تشق روبوتات الدردشة أو "شات بوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات طريقها في عالم السفر والخدمات السياحية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا، وإلى أي مدى يمكن الثقة بعالم الروبوتات هذا؟
لا تزال حرب كوسوفو قضية شائكة في العلاقة بين كوسوفو وصربيا، فيما يعتقد الخبراء أن المحكمة الدولية الخاصة بكوسوفو في لاهاي تعد أحادية الجانب، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات بين الجانبين.
ستتبع صربيا تغييرات في سياسة التأشيرات الخاصة بها، للتوائم مع سياسة الاتحاد الأوروبي. وستبدأ بلغراد في فرض تأشيرات على عدة دول كانت معفاة من قبل مثل تونس والهند وكوبا. وصربيا دولة مرشحة لدخول عضوية الاتحاد الأوروبي.
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