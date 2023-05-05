 ثلاث نصائح لزائري مدينة بلغراد | يوروماكس | DW | 21.05.2023

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يوروماكس

ثلاث نصائح لزائري مدينة بلغراد

تعد العاصمة الصربية، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، واحدة من أكبر المدن في أوروبا. للمدينة تاريخ حافل، ومشهد ثقافي متميز، كما أنها غير مزدحمة وتكاليف العيش فيها رخيصة نسبيًا.

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