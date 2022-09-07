ثلاث سنوات بعد كورونا

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الشتاء الثالث مع الوباء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يقترب. فكيف تطور الوباء بمرور الوقت؟
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده "حررت نفسها من التبعية" للغاز الروسي و"مستعدة جيدًا" للشتاء، متعهدًا بمواصلة دعم كييف، ومشددًا على أن ألمانيا وأوروبا وأوكرانيا ستخرج من الحرب "أكثر اتحادًا واستقلالية".
يركز وزراء خارجية مجموعة السبع، في اجتماعهم في ألمانيا، على بحث سبل دعم أوكرانيا في الشتاء في ظل الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء، إضافة لمناقشة كيفية التعامل مع تزايد النفوذ الصيني وملف قمع إيران للاحتجاجات.
أكدت الدوحة أنها لن تحول شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء، بالتزامن مع سعي بروكسل لتغيير قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار. وتقدم المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة.
مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.
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