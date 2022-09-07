 ثلاث سنوات بعد كورونا | DW الأخبار | DW | 03.11.2022

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ثلاث سنوات بعد كورونا

الشتاء الثالث مع الوباء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يقترب. فكيف تطور الوباء بمرور الوقت؟

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FILE - This Saturday, Sept. 10, 2011 file photo shows an oil rig near the town of Usinsk, 1500 km (930 miles) northeast of Moscow, Russia. Russia and Saudi Arabia said Monday May 15, 2017, they want to extend oil production cuts through the first quarter of 2018, in a move the two major producers say would support the market price. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, File)

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EU's head of foreign policy Josep Borell , Britain's Foreign Minister James Cleverly, Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi, United States secretary of state Antony Blinken, German Foreign Minister Annalena Baerbock, Canada's Foreign Minister Melanie Joly and talian Foreign Minister Antonio Tajani, from left, meet to attend the first working session on Russia's war against Ukraine during the G7 Foreign Ministers's Meeting in Muenster, Germany, Thursday, Nov. 3, 2022. (AP Photo/Martin Meissner, PoolPool)

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يركز وزراء خارجية مجموعة السبع، في اجتماعهم في ألمانيا، على بحث سبل دعم أوكرانيا في الشتاء في ظل الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء، إضافة لمناقشة كيفية التعامل مع تزايد النفوذ الصيني وملف قمع إيران للاحتجاجات.

Ein Tankschiff liegt im Gashafen von Ras Laffan bei Doha in Katar und wird befüllt. Aufgenommen am 25.05.2006. Der Reichtum Qatars liegt im Erdgassektor. Der Reichtum Katars liegt im Erdgassektor. Das Land besitzt nach Russland das zweitgrösste Erdgasvorkommen der Erde. Katar hat sich in den letzten Jahren eine weltweit führende Rolle in der Gasverarbeitung erarbeitet. Es gibt zwei Betriebe, die im Gasgeschäft vertreten sind. Das Zentrum der Gasindustrie ist die im Norden gelegene Ras Laffan Industial City. Durch eine neue Erdgasverflüssigungsanlage ist der wirtschaftliche Abtransport des Erdgases somit möglich. Die Hauptabnehmer sind die GCC (Golf-Kooperationsrat-Staaten). Wegen ständiger Nachfrage exportiert Katar immer mehr Erdgas. Bis 2012 investiert Katar unter anderem 50 Milliarden US-Dollar, um dann täglich die weltweit höchste Erdgas-Förderquote zu erbringen. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++

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Capelle aan den IJssel - Bustle in a large booster shot location. A GGD employee Rotterdam Rijmond puts a booster shot with pfizer or moderna vaccine and then they have to wait 15 minutes in the waiting room. The GGD wants to take 1.5 million shots this week because they are scaling up enormously due to the omikron variant. Robin Utrecht

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