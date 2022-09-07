ثلاث سنوات بعد كورونا

شولتس: حررنا أنفسنا من التبعية للغاز الروسي ومستعدون للشتاء

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده "حررت نفسها من التبعية" للغاز الروسي و"مستعدة جيدًا" للشتاء، متعهدًا بمواصلة دعم كييف، ومشددًا على أن ألمانيا وأوروبا وأوكرانيا ستخرج من الحرب "أكثر اتحادًا واستقلالية".