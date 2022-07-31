ثلاث سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاث شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا صباح الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في تموز/يوليو. وقالت الوزارة في بيان إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنكلترا وتركيا.

وتبحر هذه السفن بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في اسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو. ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفته الحرب منذ 24 شباط/فبراير.

وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة ب33 ألف طن من الذرة. أما السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، فأبحرت إلى إنكلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة ب13 ألف طن. وحدد مركز التنسيق ليلا وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في انكلترا.

أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضًا على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة. وقالت الوزارة إن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال اسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.

المزارعون الأوكرانيون ضحية الحصار الروسي على حبوبهم

وقالت وزارة الدفاع التركية إن فريقا من المفتشين استكمل اليوم الجمعة فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ونشرت الوزارة صورا على تويتر تظهر فريق التفتيش وهو يفحص المخازن وأجزاء أخرى في سفينة الشحن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس والتي كانت ترسو في البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من مضيق البوسفور بإسطنبول.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستُحمل بالحبوب الأوكرانية.

وقالت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء إن التفتيش استمر قرابة ساعة ونصف الساعة بينما قامت طائرة هليكوبتر وسفينة تابعتان لخفر السواحل بدوريات في المنطقة.

"ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟"

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى، مثل المعادن. وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة "هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود". وتساءل "ما الفرق بين الحبوب وخام الحديد؟".

خ.س / ع أ.ج (رويترز، أ ف ب)