 ثلاث دول أوروبية تطلق تحذيرات بشأن توزيع اللاجئين | أخبار | DW | 08.10.2019

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أخبار

ثلاث دول أوروبية تطلق تحذيرات بشأن توزيع اللاجئين

اتفقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على النقاط الرئيسية بشأن توزيع اللاجئين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. لكن هناك ثلاث دول تشعر أنه تم التخلي عنها وتركها لمشاكل اللاجئين، ولذلك ستقدم مقترحا جديدا في اجتماع لوكسمبورغ.

Griechenland Flüchtlinge besteigen Fähre auf Lesbos (Getty Images/AFP/A. Pazianou)

من المقرر أن يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) لإجراء محادثات يتوقع أن تشمل خطة لكسر الجمود حول توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قوارب تحاول الوصول للتكتل الأوروبي.

مختارات

تشهد العاصمة الفرنسية اجتماعا لوزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف إنقاذ المهاجرين وآلية توزيعهم على الدول المستعدة لاستقبالهم أو ما بات يعرف بـ "تحالف الراغبين". بيد أن إيطاليا تعارض ذلك بشدة. (21.07.2019)

أوروبا تفشل مجدداً في ملف اللاجئين؛ إذ لم يتوصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في هلسنكي إلى اتفاق على توزيع طالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. مقترح ألماني فرنسي جوبه برفض من إيطاليا ومالطا. (18.07.2019)

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا قد استقرت الشهر الماضي على مقترح بشأن آلية مؤقتة لتوزيع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط بشكل آلي في أنحاء التكتل.

وتحتاج تلك الدول إلى دعم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لإتمام الخطة، رغم أن متحدثا باسم وزارة الداخلية الألمانية قلل من التوقعات بشأن حدوث انفراجة في لوكسمبورغ.

وتهدف مسودة الاتفاق إلى إنهاء النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن من ينبغي أن يستقبل المهاجرين في البحر، وهو الأمر الذي جعل سفن إنقاذ خيرية تعلق في البحر لأيام أو أسابيع. وبموجب هذه الخطط ، ستكون هذه القوارب قادرة على الرسو في موانئ آمنة، وسيتم توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في غضون أربعة أسابيع في واحدة من الدول الأعضاء المشاركة حيث يمكنهم تقديم طلب لجوء. لكن الاتفاق لا يشمل سوى المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من القوارب، ويستبعد الغالبية العظمى من أولئك الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء، بحسب منظمة "برو أزول" الألمانية غير الحكومية.

معاناة اليونان وقبرص وبلغاريا

ونظرا لزيادة عدد المهاجرين الواصلين إلى جنوب أوروبا أطلقت اليونان وقبرص وبلغاريا تحذيرات من أنها لا تلقى اهتماما بما يكفي رغم تدفق المهاجرين بكثافة عبر الجانب الشرقي من طريق البحر المتوسط. وتريد الدول الثلاث عرض ورقة اليوم في لوكسمبورغ تطالب فيها بآلية لتوزيع المهاجرين من كافة الدول التي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الخارجية، والتي تعاني من وصول كم هائل من اللاجئين.

وتذكر الورقة أن ما اتفق عليه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا يتحدث عن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل البحر المتوسط، وبهذا فإن الاتفاق يخفف الأعباء عن كاهل إيطاليا ومالطا فقط وليس المجر ولا اليونان أو قبرص.

ويريد وزير الداخلية الألماني في لقاء زملائه الأوروبيين بلوكسمبورغ أن يكسب التأييد لاتفاقه، الذي لا يحظى حتى الآن بتأييد كبير، إلا من جانب الدول الموقعة عليه.

Bulgarien Sofia Flüchtlingslager vor dem Besuch von Papst Franziskus (picture-alliance/NurPhoto/H. Rusev)

مدخل معسكر فارزهدبنا للاجئين في العاصمة البلغارية صوفيا. بلغاريا واليونان وقبرص تقول إنها متضررة من تدفع اللاجئين

وزير الداخلية الألماني يدافع عن مقترحاته

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن أن ألمانيا بإمكانها استقبال 25% من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط حال مشاركة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في ذلك، ما أثار استياء بعض الساسة في التحالف المسيحي. وكانت رئيسة التحالف المسيحي كرامب-كارنباور أكدت أول أمس الأحد على ضرورة مراعاة ألا تؤدي خطط إنقاذ المهاجرين من البحر إلى زيادة نشاط مهربي البشر. وقد أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاوس، عن تحفظه إزاء خطط زيهوفر. وقد دافع زيهوفر في تصريحات  لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، وقال  "وصف المشكلة فحسب لن يساعدني في شيء. الحكومات توجد لتحل المشكلات"، مضيفا أنه من "المخجل له إدارة مثل هذا النقاش"، معربا عن عدم تفهمه لكل هذه الضجة حول المقترحات، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين تأتي في النهاية عبر الطرق البرية، موضحا أن عدد اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا عقب إنقاذهم من البحر لم يتجاوز 225 لاجئا خلال الـ14 شهرا الماضية.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

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    الهروب في شاحنة

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  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

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  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

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    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

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  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

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  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


مختارات

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

عبر البحار والدروب الوعرة يفر لاجئون من بلدانهم. وفي العالم هناك ما لا يقل عن 68 مليون لاجئ، وكل القارات معنية بمسألة الهجرة واللجوء، التي تعكس تفاقم الهوة بين الدول والمجتمعات. جولة مصورة تقربنا من هذه الظاهرة العالمية. (22.12.2018)  

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