ثلاثي بايرن ميونيخ يتصدى للكراهية على وسائل التواصل

تواجد نجوم بايرن ميونيخ توماس مولر وليروي ساني وليون غوريتسكا، كجزء من حملة جديدة ضد الكراهية على الإنترنت، وذلك من خلال قراءة بعض المنشورات المسيئة في مقطع فيديو.

وكشف اللاعبون عن تعليقات مسيئة مثل "من الأفضل أن تغلق فمك غير المؤهل"، "اعتدنا أن يكون الشعار ميا سان ميا (شعار بايرن ميونيخ والذي يعني نحن ما نحن عليه) الآن هناك فقط أجانب"، "سأبصق عليك أيها الغريب" و"أتمنى أن تحترق حافلة فريقك أيها الخاسر".

وجاءت المنشورات الأخرى التي احتوت على عنصرية ليتم تغطيتها بصافرات.

ويأتي مقطع الفيديو كجزء من حملة "معا ضد الكراهية عبر الإنترنت " والتي أطلقها بايرن بالاشتراك مع الراعي الرئيسي له شركة "تيليكوم المانيا" في مبادرة لزيادة التوعية ودعم الضحايا.

وقال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "خلال مسيرتي الاحترافية في البوندسليغا، علمت ما يمكن أن تتسبب به الهفوات اللفظية، هذه التعليقات المليئة بالكراهية عبر الإنترنت لاتزال مخفية عن العامة، نحن بحاجة للمزيد من الشفافية هنا".

وقال أولي كليمك، مدير "تيليكوم" إن خطاب الكراهية والعبارات المؤذية، كان يسمم العمل الجماعي في الحياة وفي الإنترنت، معربا عن أمله في أن يكون الجميع قادرين على التحرك عبر الإنترنت بدون مخاوف.

وسيتم عرض الفيديو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر شاشات التليفزيون خلال المنافسات الرياضية.

ر.ض/ف.ي (د ب أ)