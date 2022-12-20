ثلاثي المنتخب الفرنسي يلقون دعما بعد تعرضهم لإساءات عنصرية

ندد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإساءة العنصرية عبر الإنترنت الموجهة للاعبيه وتعهد باتخاذ إجراءات بعد استهدافهم عقب الهزيمة 2 / 4 بركلات الترجيح في نهائي المونديال ضد الأرجنتينيوم الأحد الماضي في قطر، بعدما أهدر كل منهما ركلة ترجيح، ليساهما في فقدان المنتخب الفرنسي لقبه الذي توج به في مونديال 2018 بروسيا
وتعرض مهاجم فرنسا كينغسلي كومان، مهاجم بايرن ميونيخ وزميله لاعب الوسط أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، في اليوم التالي لخسارة النهائي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.
وأنقذ حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز تسديدة كومان بينما سدد تشواميني بعيدا ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالا في كأس العالم والأول منذ 1986.
وكان حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس الذي فشل في التصدي لأي ركلة جزاء للأرجنتين، عرضة أيضا للاستهداف العنصري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه لاعبو المنتخب الفرنسي للاستهداف العنصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى استهداف كيليان مبابي عقب إهدار ركلة جزاء أمام سويسرا في دور الستة عشر ليورو 2020 العام الماضي، ليساهم في خروج بلاده من البطولة القارية. واشتكى مبابي بعد ذلك من عدم حصوله على الدعم الكافي من جانب اتحاد الكرة الفرنسي.
وقال الاتحاد الفرنسي على تويتر "عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة" على مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع "الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين".
عائلة بايرن وراءك يا "كينغ"
وكان نادي بايرن ميونيخ الألماني قد ندد بالتعليقات العنصرية التي صدرت ضد جناحه الفرنسي كينغسلي كومان (26 عاما). وكانت هناك تعليقات على صفحة اللاعب بانستغرام تتضمن رمزا تعبيريا للقرد إضافة إلى التعليقات المسيئة.
وكتب النادي الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي: "يدين بايرن ميونيخ بشدة التعليقات العنصرية التي صدرت ضد كينغسلي كومان. عائلة بايرن وراءك يا كينغ. لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".
ويأتي الحادث بعد الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي إنجلترا ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا بعد الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا العام الماضي. وأهدر اللاعبون الثلاثة ركلات ترجيح ليتعرضوا لهجوم كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.
ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات
لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحارس الأكثر مشاركة
بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
أكثر المدربين خوضا للمباريات
25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال
حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه
سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه
لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش