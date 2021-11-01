ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف، وصنع هدفا وأهدر ركلة جزاء في مباراته رقم 100 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفوز بايرن ميونيخ 5/2 على بنفيكا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) ويبلغ الأدوار الإقصائية قبل جولتين من منافسات المجموعة الخامسة.

وتقدم المهاجم البولندي بهدف بضربة رأس في الدقيقة 26، وأضاف آخر بتسديدة ساقطة بعد مرور ساعة من اللعب، كما مرر الكرة الحاسمة لهدف زميله سيرج غنابري الذي هز الشباك بكعب القدم في الدقيقة 32.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء قبل الاستراحة، لكنه وصل إلى هدفه الثالث في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 81 هدفا بالمسابقة.

وأمسى ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته المئة في المسابقة القارية العريقة بعد الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو والألماني توني كروس.



وقلص بنفيكا الفارق قبل الاستراحة عن طريق ضربة رأس من موراتو في الدقيقة 38، وهو أول هدف يهز شباك بايرن في أربع مباريات بالمسابقة، لكن ليروي ساني سجل هدفا بتسديدة هائلة في بداية الشوط الثاني لينهي آمال منافسه في العودة. وأحرز الفريق البرتغالي هدفا ثانيا في الدقيقة 75 بواسطة داروين نونيز.

ويتصدر بايرن المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه الرابع، وتجمد رصيد بنفيكاعند أربع نقاط. وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزه على دينامو كييف الذي يملك نقطة واحدة.

ويستضيف برشلونة بنفيكا في الجولة الخامسة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قبل أن يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في الجولة السادسة الاخيرة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر المقبل. ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

فولفسبورغ يسجل انتصاره الأول بدوري الأبطال

فيما حقق فريق فولفسبورغ الألماني فوزه الأول بدوري الأبطال وتغلب على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لهدف مساء الثلاثاء أيضا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم فولفسبورغ بهدف مبكر عن طريق ريدل باكو في الدقيقة الرابعة ثم تعادل ماكسيمليان ووبر لريد بول سالزبورغ في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تقمص لوكاس نميشا دور البطولة وسجل هدف الفوز لفولفسبورغ في الدقيقة 60.

فرحة لاعبي فولفسبورغ بعد تسجيل الهدف الأول في مرمى سالزبورغ الألماني (2/11/2021)

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليل الوصيف ومتأخرا بنقطتين عن ريد بول سالزبورغ المتصدر، ويحل أشبيلية الإسباني في المركز الرابع بثلاث نقاط.

ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)