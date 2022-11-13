 ثلاثية غريفو تقود فرايبورغ لسحق أونيون والانقضاض على الوصافة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.11.2022

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رياضة

ثلاثية غريفو تقود فرايبورغ لسحق أونيون والانقضاض على الوصافة

أحرز فينشنزو غريفو ثلاثية ليقود فريقه فرايبورغ للفوز برباعية على أونيون برلين ليخطف المركز الثاني، فيما فرمل ماينتس انتصارات ضيفه أينتراخت فرانكفورت بعدما فرض عليه التعادل في ختام مباريات المرحلة الـ15 للدوري الألماني.

فرحة لاعبي فرايبورغ بالهدف الأول في مرمى أونيون برلين (13/11/2022)

أحرز فينشنزو غريفو ثلاثية ليقود فريقه فرايبورغ للفوز برباعية على أونيون برلين ليخطف المركز الثاني.

استفاد فرايبورغ على أكمل وجه من النقص العددي في صفوف ضيفه أونيون برلين كي يسحقه (4/1) الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ما سمح له بأن يصبح ثانياً.

ويدين فرايبورغ بعودته إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام لايبزيغ، إلى الإيطالي فينتشينزو غريفو الذي سجل ثلاثية في لقاء تأثر خلاله أونيون برلين بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 19 بعد طرد البرتغالي ديوغو ليتي.

وبعدما تصدر الدوري لقرابة شهرين، تلقى أونيون برلين صفعتين قاسيتين في غضون أسبوع، إذ أضاف هزيمة الأحد إلى سقوطه المذل في المرحلة ما قبل الماضية أمام  باير ليفركوزن  بخماسية نظيفة. وحسم غريفو الفوز التاسع لفرايبورغ في الدقائق الأولى بعدما سجل ثلاثيته بين الدقيقة الرابعة والدقيقة العشرين.

 وجاء الأول من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة المحرمة (4)، ثم سرعان ما أضاف الثاني بعد دقيقتين فقط إثر هجمة مرتدة.

بعد فوزه على أونيون برلين صعد فرايبورغ غلى المركز الثاني بينما تراجع أونيون إلى المركز الخامس (13/11/2022)

حسم غريفو الفوز التاسع لفرايبورغ في الدقائق الأولى بعدما سجل ثلاثيته بين الدقيقة الرابعة والدقيقة العشرين.

وحصل أونيون برلين على فرصة للعودة في اللقاء، لكن المدافع روبن كنوخه أهدر ركلة جزاء بعدما أصاب القائم (9)، فدفع فريقه الثمن بعدما احتسبت ضده ركلة جزاء ثانية بسبب خطأ داخل المنطقة من ليتي على الياباني ريتسو دوان ما أدى إلى طرده وإلى حصول غريفو على فرصة إكمال ثلاثيته (20).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حين باتت الهزيمة الرابعة لفريق العاصمة شبه محسومة بتلقيه الهدف الرابع عبر النمساوي ميشائيل غريغوريتش بعد تمريرة من دوان (1+45). وعرف فرايبورغ كيف يحافظ على النتيجة في الشوط الثاني قبل أن يحتسب الحكم رابع ركلة جزاء في اللقاء، مانحاً أونيون برلين فرصة تسجيل هدفه الشرفي عبر سفين ميتشل (85).

وبهذا الانتصار، يدخل توقف الدوري بسبب  مونديال قطر  في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن  بايرن ميونيخ  حامل اللقب والمتصدر، فيما بات أونيون برلين خامساً بفارق 6 نقاط عن النادي البافاري بهزيمته الرابعة للموسم.

ماينتس يفرض التعادل على فرانكفورت

وفرمل ماينتس انتصارات ضيفه أينتراخت فرانكفورت بعدما فرض عليه التعادل (1/1). وفشل فرانكفورت في تحقيق فوزه الثالث توالياً في "بوندسليغا" والرابع في مختلف المسابقات، وانتزاع المركز الثالث من لايبزيغ الفائز على مضيفه فيردر بريمن (2/1) السبت. ورفع فرانكفورت الفائز في 7 من مبارياته الثماني الأخيرة، رصيده في المركز الرابع إلى 27 نقطة بفارق الأهداف عن أونيون برلين الخامس.

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فرمل ماينتس انتصارات ضيفه أينتراخت فرانكفورت بعدما فرض عليه التعادل (1/1).

وتقدم ماينتس قبل نهاية الشوط الأول بفضل المهاجم جوناثان بوركارت بعد خطأ من الحارس كيفن تراب (40) الذي عوضه بالتألق وحال دون تسجيل المزيد من الأهداف في شباكه (22 و48 و56). وانتظر فرانكفورت الشوط الثاني لمعادلة النتيجة بعد تمريرة من العائد إلى منتخب ألمانيا لخوض مونديال قطر ماريو غوتسه تابعها المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الشباك (67).

وهو الهدف السادس للفرنسي في مبارياته التسع الأخيرة، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة. وأعاد غوتسه الكرّة لمواني في الدقيقة 81، إلا أن الاخير فشل في ترجمتها إلى هدف الفوز والنقاط الثلاث، في حين حافظ ماينتس على التعادل ليمنع خسارة ثالثة توالياً.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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