 ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟ | مسائية DW | DW | 06.07.2023

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مسائية DW

ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

أكثرُ من عشرة ملايين مشترك مع إطلاق خدمة "ثريدز" المنافسة لتويتر، فهل ستشتعل الحرب بين تسوكربيرغ وايلون ماسك؟ وهل أصبح تطبيق تويتر مهددا بالتراجع؟

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