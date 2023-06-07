ثلاثة نجوم عرب يلمعون في ليلة تتويج ويستهام الأوروبي

توج فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 / 1 على فيورنتينا الإيطالي ليل الأربعاء/ الخميس (الثامن من يونيو/ حزيران 2023)، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة التشيكية براغ.

وتألق ثلاثة من اللاعبين العرب في النهائي، إذ وضع الجزائري سعيد بن رحمة، نجم وست هام يونايتد، الفريق الإنجليزي في المقدمة بالدقيقة 62 عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح بعدما أكدت تقنية حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد داخل المنطقة على كريستيانو بيراغي قائد فيورنتينا الذي تسبب في قلق شديد لوست هام بانطلاقاته على الجناح.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن بن رحمة هو أول لاعب من وست هام ينجح في التسجيل بنهائي بطولة أوروبية منذ كيث روبسون، الذي أحرز بنهائي كأس الكؤوس عام 1976 أي منذ 47 عاماً. وأضافت أن النجم الجزائري حتى الآن سجل 6 ركلات جزاء من 6 محاولات (العلامة الكاملة) في جميع المسابقات مع وست هام هذا الموسم. ونوهت بأن اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي نجح في تحقيق نسبة نجاح 100 حتى الآن رفقة بن رحمة، هو أليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون.

من جانبها، قالت شبكة سكواكا، إن بن رحمة انضم لقائمة ثلاثية من اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل لوست هام في نهائي بطولة أوروبية، بجانب آلان سيلي، باتريك هولاند وكيث روبسون.

عناق يلفت الأنظار

من جانب آخر لفتت لقطة لثنائي المنتخب المغربي الأنظار في نهائي المؤتمر الأوروبي. وذلك بعد أن توجه نايف أكرد مدافع ويستهام مع صافرة النهاية إلى زميله في المنتخب سفيان أمرابط نجم فيورنتينا قبل أن يفكر في الاحتفال بإنجازه الشخصي مع فريقه.

وجابت صورة العناق بين الدوليين المغربيين شبكات التواصل الاجتماعي عبر العالم، عقب نهاية المباراة:

ونشرت شبكة "سكاوكا" المختصة في تقييم أداء اللاعبين، تنقيط لاعبي ويستهام يونايتد وفيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. ومنحت الشبكة تنقيط "8" لسفيان أمرابط، مع تعليقها على أدائه بالقول: "لُعبت المباراة بوتيرة أمرابط، حيث سيطر المغربي على الإيقاع في خط الوسط".

وكان فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي قد تُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، بينما كان الشوط الثاني مليئا بالحماس والندية والإثارة وتسجيل الأهداف.

وبادر النجم الجزائري سعيد بن رحمة بالتسجيل لويستهام في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما تعادل جياكومو بونافينتورا لفيورنتينا في الدقيقة 67. وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 ومن ثم اللجوء للعب أشواط إضافية، فاجأ جارود بوين الجميع بتسجيله الهدف الثاني لويستهام في الدقيقة 90، ليقود الفريق اللندني للتتويج باللقب القاري.

وبات ويستهام ثاني فريق يتوج بلقب دوري المؤتمر، الذي انطلقت نسخته الأولى العام الماضي، وتوج بها روما الإيطالي على حساب فينورد روتردام الهولندي في المباراة النهائية. كما أصبح هذا هو اللقب القاري الثاني الذي يتوج به ويستهام في تاريخه، بعدما سبق له الفوز ببطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في موسم 1964/1965.

كما يعد هذا هو اللقب القاري الأول، الذي يحصل عليه الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام، في مسيرته التدريبية، بعدما أحرز لقب الدرع الخيرية، حينما كان مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2013.

ع.غ/ م.س