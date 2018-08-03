 ثلاثة لاعبين يستعدون للنزول من سفينة برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 03.08.2018

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عالم الرياضة

ثلاثة لاعبين يستعدون للنزول من سفينة برشلونة!

في الوقت الذي تُواصل فيه بعض الأندية الأوروبية تعزيز صفوفها بعدة لاعبين مميزين، تُشير تقارير صحفية إلى أن برشلونة يحتاج إلى التخلص من ثلاثة لاعبين من تشكيلة الفريق قبل انطلاق صافرة الموسم الكروي. فمن هم؟

Spanien Madrid CF vs FC Barcelona | Jubel (Getty Images/AFP/C. de la Torre)

صورة من الأرشيف.

أيام قليلة، وتعود عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن ترتفع فيه حدة المنافسة، لاسيما وأن فترة الانتقالات الصيفية، شهدت رحيل لاعبين من طينة كبيرة عن فرق دافعوا عن قميصها لعدة سنوات، فيما نجحت أندية أخرى في تعزيز صفوفها بانتداب العديد من اللاعبين المُميزين.

ويأتي برشلونة في مقدمة الفرق، التي تتوجه إليها الأنظار في كل موسم، من أجل الوقوف على منصات التتويج محليا وقاريا. بيد أن النادي الكتالوني يحتاج

مختارات

يبدو أن ابتعاد برشلونة عن منصة التتويج الأوروبية وإحكام ريال مدريد قبضته في السنوات الأخيرة على الكأس "ذات الأذنين" قد قرع جرس الإنذار في البيت الكتالوني. نجما الفريق ميسي وسواريز يتقدمان بطلب خاص للمدرب فالفيردي. فماهو؟ (07.07.2018)

يبدو أن خطط ريال مدريد في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد تُواجه عقبة ضخمة، لاسيما بعد دخول برشلونة على الخط. تقارير صحفية تُشير إلى أن ميسي يُهندس لصفقة تبادلية مع فريق تشيلسي اللندني. (18.07.2018)

إلى التخلص من بعض اللاعبين، الذين فشلوا في تقديم الإضافة لـ "البلوغرانا"، رغم حصولهم على أكثر من فرصة لإثبات علو كعبهم فوق المستطيل الأخضر.

ويُشير موقع "سبورتس كيدا" أن النادي الكتالوني، يجب أن يتخلص من ثلاثة لاعبين قبل إعطاء صافرة انطلاق الموسم الجديد.

توماس فيرمايلين

يوضح موقع "سبورتس كيدا"، أن توماس فيرمايلين عانى من كثرة الإصابات مع الفريق الكتالوني، وأضاف أن المدافع البلجيكي لعب في الموسم الماضي فقط 14 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وأردف أن فيرمايلين وجد صعوبة في الاندماج مع الفريق الكتالوني منذ التحاقه به سنة 2014 قادما من أرسنال اللندني.

Thomas Vermaelen (picture-alliance/NurPhoto/Urbanandsport)

ويُتابع نفس المصدر، أن قيمة فيرمايلين المالية انخفضت كثيرا في سوق اللاعبين (تبلغ حاليا حولي 5 مليون يورو)، لاسيما بعد إصابات اللاعب المتكررة، وجلوسه على دكة البدلاء لفترات طويلة في الموسم، وأضاف أن الوقت قد حان لبيع المدافع البلجيكي، والاستفادة من مقابله المادي من أجل جلب لاعب آخر.

ياري مينا

Camp Nou (picture-alliance/Cordon Press/A. Garcia)

في الميركاتو الشتوي الماضي، انتقل ياري مينا إلى برشلونة قادما من بالميراس البرازيلي، غير أن المدافع الكولومبي فشل في فرض نفسه، إذ لعب ست مباريات فقط ولازم دكة بدلاء "البلوغرانا" لفترة طويلة.

ويؤكد موقع "سبورتس كيدا"، أن مغادرة ياري مينا صفقة مُربحة للاعب والنادي على حد سواء. فمن جهة، سيبيع برشلونة لاعبه بمبلغ مالي كبير، خاصة وأن تألق مينا مع المنتخب الكولومبي في مونديال روسيا الأخير، جعله بالخصوص محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية الكبيرة. ومن جهة أخرى، سيستطيع ياري مينا (23 عاماً) اللعب بشكل منتظم واكتساب الخبرة اللازمة، التي تُساعده على حصد الألقاب الفردية والجماعية.

Andre Gomes (picture-alliance/Cordon Press/Urbanandsport)

أندريه غوميز

منذ التحاقه بكتيبة برشلونة سنة 2016 والانتقادات تنهال على لاعب الوسط أندريه غوميز، الذي كانت تُعول عليه جماهير "البلوغرانا" كثيرا، خاصة بعدما نشر سحره الكروي مع فريق فالنسيا. غير أن الدولي البرتغالي عجز عن فرض نفسه في تشكيلة برشلونة، فضلاً عن ذلك، قدم في أغلب المباريات التي شارك فيها أداء باهتاً للغاية.

ويُشير موقع "سبورتس كيدا"، أن الأرسنال هو الأقرب لخطف أندريه غوميز في فترة الانتقالات الصيفية، التي سيسدل الستار عليها في إنجلترا بعد أيام قليلة.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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