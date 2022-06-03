ثلاثة قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار في بافاريا الألمانية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث قطار في غارميش - بارتنكيرشن، بمنطقة بافاريا العليا، بحنوب ألمانيا. وقال متحدث باسم السلطات إن هناك العديد من المصابين بجروح خطيرة، كما أن 60 مصابا يخضعون للعلاج حاليا. ووقع الحادث بالقرب من بلدة "بورغراين" على الطريق بين غارميش - بارتنكيرشن وميونيخ.

خرجت عدة عربات عن القضبان وسقط بعضها خارج طريق القطار

ووقع الحادث للقطار الاقليمي (قطار غير سريع) ظهر اليوم الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022). ولم تقدم الشرطة بعد أي معلومات حول سبب الحادث. وقد هرعت خدمات الطوارئ والشرطة ورجال المطافئ في المنطقة إلى مكان الحادث من أجل المساعدة. وذكر المتحدث أنهم يؤدون عملهم "على قدم وساق". وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إنه "يتم سحب الناس عبر نوافذ" القطار. ويوجد بين المصابين"جميع الفئات العمرية".

وبحسب تقارير إعلامية، خرجت عدة عربات للقطار عن القضبان وسقط بعضها إلى خارج طريق القطار. وبحسب صحيفة محلية، كان من بين الركاب العديد من طلاب المدارس نظرا لبداية العطلة المدرسية في ولاية بافاريا.

وعبرت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن خالص تعازيها لأسر الضحايا. وقالت الشركة في برلين إنه لا يمكن حتى الآن الإدلاء بأي بيان حول سبب الحادث.

وشهدت القطارات الإقليمية ارتفاعا في أعداد الركاب منذ الأول من يونيو حزيران، مع إتاحة تذكرة شهرية بقيمة تسعة يورو تسمح بالسفر إلى جميع أنحاء ألمانيا.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

