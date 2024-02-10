ثلاثة قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي لغرب دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت أنه تأكد مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية، جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمبنى غربي العاصمة السورية دمشق، وذلك صباح اليوم السبت (10 فبراير/ شباط 2024) وسط تقارير عن اغتيال شخصيات سورية وغير سورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. وأضاف أن المنطقة المستهدفة يقطن ضمنها شخصيات رفعية المستوى من عسكريين وسياسيين. وبحسب المصدر السوري، سقطت شظايا صاروخ دفاع جوي تابع للنظام على سطح مبنى سكني بمنطقة مشروع دمر، ما أدى لأضرار مادية.

ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسيأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة وتحدث المرصد عن سماع دوي "انفجارات عنيفة" بما في ذلك في منطقة الديماس في محافظة دمشق.

من جانبها ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي فجر اليوم السبت. ونقلت (سانا) عن المصدر العسكري قوله "حوالي الساعة 01:05 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

.وكان المرصد قد أفاد بأنه "جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري"، دون الإشارة إلى مصدر الهجوم، مضيفا "توجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية". وقال الجيش الإسرائيلي في اتصال مع وكالة فرانس برس "لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

ع.أ.ج/ع ج (أ ف ب، د ب ا)