 ثلاثة قتلى في إطلاق نار مزدوج في مدينة روتردام الهولندية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2023

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ثلاثة قتلى في إطلاق نار مزدوج في مدينة روتردام الهولندية

قالت الشرطة الهولندية إن فتاة توفيت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في إطلاق نار في فصل دراسي بحرم مستشفى جامعي ومنزل مجاور في روتردام بهولندا، ما يرفع عدد القتلى في الحادث إلى ثلاثة، في هجوم لا تزال دوافعه مجهولة.

قُتل 3 أشخاص بعد أن فتح مسلح يرتدي ملابس قتالية النار في منزل ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية.

قُتل 3 أشخاص بعد أن فتح مسلح يرتدي ملابس قتالية النار في منزل ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية.

قُتل ثلاثة أشخاص بعد أن فتح مسلح يرتدي ملابس قتالية وسترة واقية من الرصاص النار في منزل ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية الخميس (28 سبتمبر/ أيلول 2023). وقالت الشرطة الهولندية للصحافيين إن دافع الهجوم لا يزال مجهولا. وألقي القبض على مطلق النار البالغ 32 عاما والذي أضرم النار أيضا في المنزل والمستشفى.

مختارات

كشفت تقارير إعلامية هولندية وألمانية أن الاستخبارات الهولندية حذرت نظيرتها الأمريكية من خطط أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وذلك قبل ثلاثة أشهر من وقوع التفجير، وبأن واشنطن حضت كييف على عدم القيام بذلك.

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر رسميًا عن دور بلده التاريخي في العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، بمناسبة مرور قرن ونصف على إلغاء الرق في المستعمرات السابقة، في خطوة يعتبرها خبراء "ضرورية لمعالجة تاريخ العبودية".

تهدر مئات الأرواح سنوياً في الولايات المتحدة بسبب عمليات إطلاق النار الجماعي. ومؤخراً بدأ سؤال يطفو على السطح: ترى ما هي علاقة الإصابة بالأمراض العقلية وسهولة امتلاك الأسلحة النارية بحوادث القتل العنيفة في البلاد؟

وقال قائد الشرطة فريد فيستربيكي للصحافيين إن الرجل اقتحم منزلا في المدينة الساحلية أولا وفتح النار ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 39 عاما وإصابة ابنتها البالغة 14 عاما بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.

ثم انتقل إلى أحد الفصول الدراسية في مستشفى جامعة "إيراسموس إم سي" وأطلق النار على مدرّس يبلغ 46 عاما، قبل أن يشعل حريقا آخر في المنشأة، ما أثار الذعر. واقتحمت وحدة خاصة من الشرطة المستشفى، فيما هرع إلى خارج المبنى مسعفون مذعورون يرتدون سترات بيضاء وهم يدفعون مرضى على كراس متحركة ونقالات.

وتم اعتقال مطلق النار بعيد ذلك، وقال المدعي العام هوغو هيلينار للصحافيين إن المشتبه به كان يتعاون مع الشرطة بعد اعتقاله. وأضاف هيلينار "لا نستطيع أن نقول أي شيء عن دوافع هذا العمل المروّع في هذا الوقت. التحقيق لا يزال جاريا". وقالت السلطات إنها تعتقد أن المشتبه به كان يحمل سلاحا ناريا واحدا فقط وليس هناك ما يشير إلى أن له شركاء.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، وهو طالب في المنشأة، كان معروفا لدى السلطات بسبب إدانته بإساءة معاملة الحيوانات. ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان طالبا لدى المدرّس الذي أرداه بالرصاص.

وتعتقد السلطات أن المرأة وابنتها كانتا جارتين مقربتين للمشتبه به، ما دفع ويستربيكي إلى الإشارة إلى "هجومين محددي الأهداف". وكانت الشرطة قد وصفت المشتبه به في وقت سابق بأنه يرتدي ملابس "قتالية"، وطويل القامة وشعره أسود ويحمل حقيبة ظهر.

من جهته، قال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب "أنا غاضب وحزين". وأضاف في تصريح للصحافيين "لقد صدمنا هذا الحادث المروع... المشاعر في المدينة متأججة".

وتحدّث شهود عن مشاهد الفوضى فيما حلّقت مروحيات في سماء المنطقة واتخذ قناصة من الشرطة مواقعهم على سطح المستشفى. وقال طالب طبّ في تصريح لقناة "آر تي إل نيوز"، "في البداية وقع إطلاق نار في الطابق الرابع. أطلقت أربعة أو خمس عيارات. ثم ألقيت زجاجة حارقة على المركز التعليمي".

ونقلت هيئة البثّ العامة "إن أو إس" عن شاهد عيان آخر قوله "ساد الذعر والصراخ... لم أسمع أي طلقات نارية، فقط الصراخ وهذا ما بدأت بالتصرف بناء عليه".

وأعرب رئيس الوزراء مارك روته عن "استيائه الشديد" من إطلاق النار. وأضاف في بيان على موقع "إكس"، "قلبي مع ضحايا العنف وأحبائهم وكل من شعروا بالخوف الشديد". وأعرب الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما عن تضامنهما مع أقرباء الضحايا.

وكثيرا ما تشهد روتردام عمليات إطلاق نار تعزى عادة إلى تصفية حسابات بين عصابات مخدرات متنافسة. ففي عام 2019، قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في ترام في أوتريخت، ما أدى إلى عملية مطاردة واسعة النطاق.

وفي عام 2011، سادت صدمة في هولاندا بعدما قتل تريستان فان دير فليس البالغ 24 عامًا ستة أشخاص وأصاب عشرة آخرين في مركز تسوق مكتظ.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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