ثلاثة عوامل تؤدي لتزايد الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

أكدت أبحاث لعلماء في كلية الطب بجامعة تافتس الأمريكية أن سوء التغذية أدى إلى ظهور 14.1 مليون حالة جديدة من مرضى السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم في عام 2018 وحده.

نظرت الدراسة في 11 عاملاً من العوامل الغذائية المتنوعة لكنها خلصت إلى أن ثلاثة منها كانت أسبابًا رئيسية لإصابة الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني.

وقالت جامعة تافتس إن هذه العوامل تشمل: عدم تناول الحبوب الكاملة بشكل كافٍ، والإفراط في تناول الأرز والقمح عالي درجة الاستخلاص، والاستهلاك المفرط للحوم المصنعة. أضاف الباحثون أن العوامل الأخرى ، مثل استهلاك الكثير من عصير الفاكهة، كان لها تأثير أقل.

وجد الباحثون أن تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية كان دافعًا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المستوى العالمي أكثر من عدم تناول الأطعمة الصحية، خاصة للرجال مقارنة بالنساء، والأشخاص الأصغر سنًا مقارنة بكبار السن، وسكان الحضر مقابل سكان الريف.

وكشفت الدراسة - التي نشرت بمجلة ناتشر ميديسن - أن سوء التغذية كان مسؤولاً عن 70٪ من جميع الحالات الجديدة للإصابة بالسكري من النوع 2 في عام 2018، بحسب ما نشر موقع محطة سي إن إن.

أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) إلى أن هناك 37 مليون أمريكي يعانون من مرض السكري، 90٪ منهم على الأقل مصابون بالنوع الثاني منه، بحسب موقع محطة ايه بي سي نيوز.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد مرضى السكري من 108 مليون في عام 1980 إلى 422 مليونًا في عام 2014، وهو ما يمثل أحدث نتائج منظمة الصحة العالمية، بحسب ما ذكر موقع "تن نيوز".

صحتك بين يديك - هل اتباع نظام تغذية سليم ممكن دائما؟

ويقول داريوش مظفريان المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التغذية في جان ماير في جامعة تافتس: "تشير دراستنا إلى أن انخفاض جودة الكربوهيدرات هي المحرك الرئيسي لمرض السكري من النوع 2 الذي يُعزى إلى النظام الغذائي على مستوى العالم، مع وجود تباين مهم باختلاف الدولة ومع مرور الوقت".

ويضيف الباحث: "تكشف هذه النتائج الجديدة المجالات الحاسمة التي يجب التركيز عليها سواء على المستوى الوطني أو العالمي لتحسين التغذية وتقليل الأعباء المدمرة لمرض السكري."

وطور مظفريان وفريقه نموذجًا بحثيًا عن أنواع الغذاء التي تناولها الناس بين عامي 1990 و2018 وطبقه في 184 دولة. ووجدت الدراسة أنه مقارنة بعام 1990، كان هناك 8.6 مليون حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب سوء التغذية في عام 2018.

وقدرت الدراسة أن 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم في عام 2018 كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن الدراسات السابقة حددت أن 40٪ من حالات السكري من النوع 2 على مستوى العالم تُعزى إلى نظام غذائي دون المستوى الأمثل. وقال الباحثون إن هذه الدراسة مختلفة لأنها وجدت أن الحبوب عالية الاستخلاص على وجه التحديد كانت عاملاً رئيسياً في التسبب في مرض السكري من النوع الثاني.

عماد حسن