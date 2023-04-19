 ثلاثة عوامل تؤدي لتزايد الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.04.2023

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صحة

ثلاثة عوامل تؤدي لتزايد الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

قالت دراسة علمية حديثة إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف خلف الارتفاع العالمي الكبير في عدد المصابين بالنوع الثاني من داء السكري خصوصا عند الرجال مقارنة بالنساء، وصغار السن مقارنة بكبار السن. فما هي هذه العوامل؟

منتجات مختلفة من اللحوم المصنعة

أكدت الدراسة أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة كان سبباً في ارتفاع عدد المصابين عالمياً بالنوع الثاني من داء السكري

أكدت أبحاث لعلماء في كلية الطب بجامعة تافتس الأمريكية أن سوء التغذية أدى إلى ظهور 14.1 مليون حالة جديدة من مرضى السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم في عام 2018 وحده.

مختارات

نظرت الدراسة في 11 عاملاً من العوامل الغذائية المتنوعة لكنها خلصت إلى أن ثلاثة منها كانت أسبابًا رئيسية لإصابة الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني.

وقالت جامعة تافتس إن هذه العوامل تشمل: عدم تناول الحبوب الكاملة بشكل كافٍ، والإفراط في تناول الأرز والقمح عالي درجة الاستخلاص، والاستهلاك المفرط للحوم المصنعة. أضاف الباحثون أن العوامل الأخرى ، مثل استهلاك الكثير من عصير الفاكهة، كان لها تأثير أقل.

وجد الباحثون أن تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية كان دافعًا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المستوى العالمي أكثر من عدم تناول الأطعمة الصحية، خاصة للرجال مقارنة بالنساء، والأشخاص الأصغر سنًا مقارنة بكبار السن، وسكان الحضر مقابل سكان الريف.

وكشفت الدراسة - التي نشرت بمجلة ناتشر ميديسن - أن سوء التغذية كان مسؤولاً عن 70٪ من جميع الحالات الجديدة للإصابة بالسكري من النوع 2 في عام 2018، بحسب ما نشر موقع محطة سي إن إن.

أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) إلى أن هناك 37 مليون أمريكي يعانون من مرض السكري، 90٪ منهم على الأقل مصابون بالنوع الثاني منه، بحسب موقع محطة ايه بي سي نيوز.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد مرضى السكري من 108 مليون في عام 1980 إلى 422 مليونًا في عام 2014، وهو ما يمثل أحدث نتائج منظمة الصحة العالمية، بحسب ما ذكر موقع "تن نيوز".

صحتك بين يديك - هل اتباع نظام تغذية سليم ممكن دائما؟

ويقول داريوش مظفريان المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التغذية في جان ماير في جامعة تافتس: "تشير دراستنا إلى أن انخفاض جودة الكربوهيدرات هي المحرك الرئيسي لمرض السكري من النوع 2 الذي يُعزى إلى النظام الغذائي على مستوى العالم، مع وجود تباين مهم باختلاف الدولة ومع مرور الوقت".

ويضيف الباحث: "تكشف هذه النتائج الجديدة المجالات الحاسمة التي يجب التركيز عليها سواء على المستوى الوطني أو العالمي لتحسين التغذية وتقليل الأعباء المدمرة لمرض السكري."

وطور مظفريان وفريقه نموذجًا بحثيًا عن أنواع الغذاء التي تناولها الناس بين عامي 1990 و2018 وطبقه في 184 دولة. ووجدت الدراسة أنه مقارنة بعام 1990، كان هناك 8.6 مليون حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب سوء التغذية في عام 2018.

وقدرت الدراسة أن 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم في عام 2018 كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن الدراسات السابقة حددت أن 40٪ من حالات السكري من النوع 2 على مستوى العالم تُعزى إلى نظام غذائي دون المستوى الأمثل. وقال الباحثون إن هذه الدراسة مختلفة لأنها وجدت أن الحبوب عالية الاستخلاص على وجه التحديد كانت عاملاً رئيسياً في التسبب في مرض السكري من النوع الثاني.

عماد حسن

  • Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

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  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    ملايين المصابين في العالم

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  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild (drubig-photo - Fotolia)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    الأسرة.. المُنقِذ!

    اختارت منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري هذه السنة شعار "الأسرة ومرضى السكري" نظرا لدور الأسرة في حياة الأطفال، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم. فالأسرة هي القادرة على التدخل في عادات الأكل والشراب والرياضة لدى الأطفال.

  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    قاتل!

    تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    مسبب لأمراض أخرى

    قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

  • Medizin Diabetes Symbolbild Fettleibigkeit Mann mit dickem Bauch und Meßband (Fotolia/aboikis)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش