ثلاثة سيناريوهات تحدد مستقبل أشرف حكيمي

نهاية الموسم الحالي، تنتهي فترة إعارة نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي. ولا يُعرف إن كان الدولي المغربي سيواصل رحلته الكروية برفقة "الفريق الأصفر" أم سيعود إلى ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني.

ويعتزم بوروسيا دورتموند التعاقد مع أشرف حكيمي بشكل نهائي في الأسابيع المُقبلة، بيد أن حكيمي لم يحسم بعد قراره، ففي كل مرة يخرج بتصريحات صحفية يُغازل فيها ريال مدريد، وفي نفس الوقت يبدي سعادته بحمل فريق بوروسيا دورتموند، ما يزيد الغموض بشدة حول مستقبل الدولي المغربي.

وتشير "شبورت بيلد" أن هناك ثلاثة سيناريوهات ستحدد مستقبل أشرف حكيمي. وأوضحت المجلة الألمانية أن السيناريو الأول هو تمديد أشرف حكيمي لعقده معريال مدريد، لكن ستتم إعارته مجدداً ليلعب بقميص فريق آخر غير ريال مدريد بداية من الموسم القادم.

أما السيناريو الثاني، فهو بيع أشرف حكيمي إلى فريق آخر مع إدراج بند يسمح لريال مدريد بإعادة شراء اللاعب مستقبلاً. يشار إلى أن أكثر من فريق أوروبي كبير عبّر عن إعجابه الشديد بخدمات الدولي المغربي الواعد على غرار بايرن ميونيخ ويوفنتوس.

السيناريو الثالث هو أن يتحدث أشرف حكيمي بشكل علني وصريح مع "الميرنغي"، ويخبر الفريق أنه بحاجة للعب في ريال مدريد والحصول على دقائق كافية من أجل مواصلة تطوره.وأضافت "شبورت بيلد" أن حكيمي يتحتم عليه إقناع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأحقيته في اللعب، رغم أن المدرب الفرنسي يعتمد على داني كارفخال منذ عدة سنوات.