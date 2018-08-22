ثلاثة خلفاء محتملين لسواريز في برشلونة!

منذ التحاقه بكتيبة برشلونة، قادما من ليفربول الإنجليزي صيف 2014، أثبت النجم الأوروغوياني لويس سواريز أنه مهاجم من الطراز الرفيع، إذ استطاع التأقلم بسرعة مع منظومة لعب الفريق الكتالوني، وساهم بشكل كبير في وصول "البلوغرانا" إلى منصات التتويج المحلية والقارية.
وساهمت أهداف سواريز وتمريراته في تغيير نتائج مباريات كثيرة، لاسيما وأن صاحب الرقم تسعة يُجيد التمركز فوق المستطيل الأخضر والتخلص من رقابة المدافعين، فضلاً عن تفاهمه الكبير من نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.
لكن، أداء سواريز (31 عاماً) انخفض بشكل كبير في الموسم الماضي، وصام كثيراً عن هز الشباك قبل أن يعود في نهاية الموسم إلى هوايته في تسجيل الأهداف. ويعيش سواريز في الموسم الجديد نفس سيناريو العام الماضي، مع فارق واحد وهو أن أداء برشلونة يتسم بالتذبذب، ويخسر عدة نقاط في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني.
وتشير تقارير صحفية إلى أن لويس سواريز ربما يكون الآن يقضي موسمه الأخير برفقة "البلوغرانا". موقع "سبورتس كيدا" يضع ثلاثة خلفاء محتملين لتعويض رحيل النجم الأوروغوياني عن النادي الكتالوني.
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز
المهاجم الواعد لاوتارو مارتينيز.
يُمثل لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خياراً جيداً لبرشلونة، فالدولي الأرجنتيني أعطى إشارات واضحة بأنه واحد من المهاجمين القادمين بقوة في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بفضل حسه الكبير على إنهاء الهجمات، وقدرته على اللعب فوق المستطيل الأخضر بكلتا القدمين.
ويتمتع مارتينيز بقدرات بدنية كبيرة إضافة إلى حركته المتواصلة فوق الملعب، فضلاً عن ذلك يبلغ الدولي الأرجنتيني 21 عاماً فقط، وهو ما يُعد استثماراً كبيراً لبرشلونة في حال ضمه. كما أن سعر لاوتارو ليس مرتفعاً فقيمته السوقية تبلغ حوالي 25 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".
الجوهرة الفرنسية مبابي
يتوقع كثيرون فوز مبابي بالكرة الذهبية قريباً.
هداف الدوري الفرنسي برصيد 8 أهداف كيليان مبابي من الوجوه الواعدة كروياً، وفوزه بالكرة الذهبية مسألة وقت، حسب العديد من الخبراء الرياضيين. ويتمتع الشاب الفرنسي بسرعة فائقة وقدرة كبيرة على إنهاء الهجمات، فضلاً عن روحه الجماعية المتميزة.
قدم نجم باريس سان جيرمان في وقت وجيز اعتماده كواحد من أحسن اللاعبين في العالم. كما أن انتقال الجوهرة الفرنسية إلى النادي الكتالوني سيعطي دفعة كبيرة لبرشلونة، خاصة وأن مبابي (19 عاماً) ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز الشباك. غير أن القيمة السوقية للاعب الفائز بلقب أحسن لاعب صاعد في مونديال روسيا مرتفعة جدا مقارنة بمارتينيز، حيث تبلغ 150 مليون يورو.
القناص إيكاردي
يُعد ماورو إيكاردي من أحسن المهاجمين حاليا في العالم.
من بين الخيارات المطروحة أيضاً على طاولة "البلوغرانا" المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فقد أكد مهاجم إنتر ميلان أنه ليس هدافاً بالفطرة فقط بل أيضاً قدرته الكبيرة على قيادة النادي الإيطالي العريق إلى اقتناص الفوز في أصعب الظروف.
يتمتع إيكاردي بقدرات بدنية كبيرة، إذ نادراً ما يتعرض للإصابة. ويستطيع المهاجم الأرجنتيني التسجيل من عدة وضعيات، لاسيما الضربات الرأسية التي يتقنها بشكل كبير. كما أن إيكاردي (25 عاماً) يعود كثيراً للوراء من أجل مساعدة فريقه في الأدوار الدفاعية والضغط على حامل الكرة. أما قيمته السوقية فتبلغ 95 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
-
رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة