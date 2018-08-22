ثلاثة خلفاء محتملين لسواريز في برشلونة!

منذ التحاقه بكتيبة برشلونة، قادما من ليفربول الإنجليزي صيف 2014، أثبت النجم الأوروغوياني لويس سواريز أنه مهاجم من الطراز الرفيع، إذ استطاع التأقلم بسرعة مع منظومة لعب الفريق الكتالوني، وساهم بشكل كبير في وصول "البلوغرانا" إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وساهمت أهداف سواريز وتمريراته في تغيير نتائج مباريات كثيرة، لاسيما وأن صاحب الرقم تسعة يُجيد التمركز فوق المستطيل الأخضر والتخلص من رقابة المدافعين، فضلاً عن تفاهمه الكبير من نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

لكن، أداء سواريز (31 عاماً) انخفض بشكل كبير في الموسم الماضي، وصام كثيراً عن هز الشباك قبل أن يعود في نهاية الموسم إلى هوايته في تسجيل الأهداف. ويعيش سواريز في الموسم الجديد نفس سيناريو العام الماضي، مع فارق واحد وهو أن أداء برشلونة يتسم بالتذبذب، ويخسر عدة نقاط في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

وتشير تقارير صحفية إلى أن لويس سواريز ربما يكون الآن يقضي موسمه الأخير برفقة "البلوغرانا". موقع "سبورتس كيدا" يضع ثلاثة خلفاء محتملين لتعويض رحيل النجم الأوروغوياني عن النادي الكتالوني.

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

المهاجم الواعد لاوتارو مارتينيز.

يُمثل لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خياراً جيداً لبرشلونة، فالدولي الأرجنتيني أعطى إشارات واضحة بأنه واحد من المهاجمين القادمين بقوة في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بفضل حسه الكبير على إنهاء الهجمات، وقدرته على اللعب فوق المستطيل الأخضر بكلتا القدمين.

ويتمتع مارتينيز بقدرات بدنية كبيرة إضافة إلى حركته المتواصلة فوق الملعب، فضلاً عن ذلك يبلغ الدولي الأرجنتيني 21 عاماً فقط، وهو ما يُعد استثماراً كبيراً لبرشلونة في حال ضمه. كما أن سعر لاوتارو ليس مرتفعاً فقيمته السوقية تبلغ حوالي 25 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

الجوهرة الفرنسية مبابي

يتوقع كثيرون فوز مبابي بالكرة الذهبية قريباً.

هداف الدوري الفرنسي برصيد 8 أهداف كيليان مبابي من الوجوه الواعدة كروياً، وفوزه بالكرة الذهبية مسألة وقت، حسب العديد من الخبراء الرياضيين. ويتمتع الشاب الفرنسي بسرعة فائقة وقدرة كبيرة على إنهاء الهجمات، فضلاً عن روحه الجماعية المتميزة.

قدم نجم باريس سان جيرمان في وقت وجيز اعتماده كواحد من أحسن اللاعبين في العالم. كما أن انتقال الجوهرة الفرنسية إلى النادي الكتالوني سيعطي دفعة كبيرة لبرشلونة، خاصة وأن مبابي (19 عاماً) ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز الشباك. غير أن القيمة السوقية للاعب الفائز بلقب أحسن لاعب صاعد في مونديال روسيا مرتفعة جدا مقارنة بمارتينيز، حيث تبلغ 150 مليون يورو.

القناص إيكاردي

يُعد ماورو إيكاردي من أحسن المهاجمين حاليا في العالم.

من بين الخيارات المطروحة أيضاً على طاولة "البلوغرانا" المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فقد أكد مهاجم إنتر ميلان أنه ليس هدافاً بالفطرة فقط بل أيضاً قدرته الكبيرة على قيادة النادي الإيطالي العريق إلى اقتناص الفوز في أصعب الظروف.

يتمتع إيكاردي بقدرات بدنية كبيرة، إذ نادراً ما يتعرض للإصابة. ويستطيع المهاجم الأرجنتيني التسجيل من عدة وضعيات، لاسيما الضربات الرأسية التي يتقنها بشكل كبير. كما أن إيكاردي (25 عاماً) يعود كثيراً للوراء من أجل مساعدة فريقه في الأدوار الدفاعية والضغط على حامل الكرة. أما قيمته السوقية فتبلغ 95 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".