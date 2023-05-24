ثلاثة أطعمة تحسن مزاجك وتشعرك بالسعادة!

أظهرت دراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على مزاجنا لكونها تحتوي على هرمونات الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والإندورفين أو لها خصائص مضادة للالتهابات. من خلال دمج هذه الأطعمة على وجه التحديد في نظامنا الغذائي ، يمكننا تحسين مزاجنا وتقليل الشعور بالتوتر.

ولحسن الحظ فإن هذه الأطعمة المعززة للمزاج ليست أطعمة نادرة أو باهظة الثمن بل توجد في مطابخنا اليومية ويمكن دمجها بسهولة في وجباتنا، حسب ما جاء في موقع vital الألماني المتخصص في الصحة. فما هي؟

الموز

الموز ليس فقط لذيذًا ولكنه صحي أيضًا ويمكنه تحسين مزاجنا. فالموز يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني يحوله أجسامنا إلى سيروتونين - وهو ناقل عصبي مسؤول عن المزاج الجيد والسعادة. ويحتوي الموز أيضًا على فيتامين ب 6 الذي يساهم في إنتاج مادة السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على لياقتنا ونشاطنا.

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المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية غير المشبعة. فالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحتوي عليها المكسرات لها تأثير إيجابي على الدماغ وبالتالي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية. أيضا المستويات العالية من المغنيسيوم والتريبتوفان التي تحتوي عليها تساعدنا على الشعور بالسعادة والاسترخاء. حفنة من المكسرات أو البذور في اليوم لا تفيد أجسادنا فحسب ، بل ترجع بالفائدة على عقولنا ومزاجنا. حسب ما جاء في موقع vital الألماني المتخصص في الصحة

خبز حبوب القمح الكاملة

خبز القمح الكامل صحي ويؤثر بشكل إيجابي على المزاج. تسمح الكربوهيدرات المعقدة بارتفاع مستوى السكر في الدم ببطء وبالتالي ضمان إمداد مستمر بالطاقة. كما يبقيك القمح الكامل ممتلئًا لفترة أطول ويجنبك الرغبة الشديدة في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي خبز الحبوب الكاملة على العديد من فيتامينات ب التي تعتبر مهمة لإنتاج السيروتونين. كما أن خبز القمح الكامل غني بالألياف الغذائية ويعزز الهضم الصحي.

هـ.د