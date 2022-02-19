ثلاثة أسباب لضعف المثانة وسلس البول عند النساء

تعاني امرأة من كل اثنتين من ضعف المثانة، على الأقل مرة واحدة في حياتها. ما يطلق عليه في اللهجة العامية التبول اللاإرادي يُطلق علمياً ضعف المثانة.

لا تستطيع النساء المصابات بضعف المثانة التحكم في عملية التبول. ويترافق ذلك بأعراض مثل الإلحاح المتكرر للتبول، والحرقان عند التبول، وتصل الأعراض أحياناً إلى تكرار في التهابات المثانة والتهابات المسالك البولية، حسب تقرير لمجلة Vital الألمانية التي تعنى بصحة السيدات.

ضعف قاع الحوض

في حال سلس البول الإجهادي لا تستطيع العضلات العاصرة للبول (العضلات المصرة للإحليل) الواقعة بين عنق المثانة والإحليل الإغلاق بشكل محكم. وغالباً ما يكون السبب ضعف في قاع الحوض. يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة مثل قلة الحركة أو السمنة أو المجهود البدني الشديد على مدى فترة طويلة من الزمن إلى هبوط قاع الحوض وبالتالي أيضاً إلى هبوط أعضاء الحوض مثل الرحم أو المثانة. يمكن أن تؤدي الجروح في قاع الحوض أيضاً إلى سلس البول الإجهادي.

الحمل

ضعف المثانة يحصل في أغلب حالات الحمل. وذلك يعود لكبر حجم الرحم، ما يضغط على المثانة، الأمر الذي يجبر الحوامل على الذهاب إلى المرحاض أكثر من غيرهن. بين الشهر الرابع والسابع، يتمدد الرحم من الحوض إلى البطن، مما يمنح المثانة مساحة أكبر. من الشهر السابع وحتى الولادة، يعود ضعف المثانة من جديد. ويمكن أن يؤدي الضحك والسعال إلى تبول لاإرادي بسبب الضغط الكبير الواقع على المثانة.

سن اليأس

تعاني نسبة كبيرة من النساء في " سن اليأس " بعد انقطاع الطمث من ضعف المثانة. يعود ذلك لعدة عوامل. من ناحية، يؤدي انخفاض مرونة النسيج الضام في عضلات المثانة بعد انقطاع الطمث إلى إفراغ البول غير المقصود. من ناحية أخرى، يؤثر نقص هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث على كل من الإحليل والمثانة. ولأن هرمون الجنس الأنثوي مسؤول أيضاً عن مرونة النسيج الضام في قاع الحوض، يمكن أن يتسبب نقص الاستروجين في هبوط المثانة، ما يزيد الضغط على العضلة العاصرة وعلى المدى الطويل إلى ضعف المثانة.

خ.س/ع.ج.م