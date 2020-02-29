ثلاثة أسباب تُعبد طريق برشلونة لحسم الكلاسيكو!

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد في قمة الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدخل النادي الكتالوني مباراة "الكلاسيكو" وعينه على تحقيق فوز، يمكنه من مواصلة الانفراد بالصدارة، ورفع حظوظه في الفوز بلقب "ليغا".
ويمتلك "البلوغرانا" عدة مفاتيح تُرجح كفته للتغلب على غريمه التقليدي "الميرنغي"، لاسيما وأن فريق العاصمة الإسبانية يمر في فترة صعبة. ثلاثة أسباب تُعبد طريق برشلونة للفوز في مباراة الكلاسيكو.
"الكابوس".. ميسي
رغم أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي غاب عن التسجيل في أكثر من مباراة في هذا الموسم، إلاّ أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، استعاد مؤخراً حاسته التهديفية برباعية في شباك فريق إيبار، برسم الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويُشكل النجم الأرجنتيني كابوساً حقيقياً لريال مدريد، إذ يُعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد برصيد 26 هدفاً، كما أنه يتألق بشكل لافت للغاية على أرضية "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد.
وسيحاول صاحب القدم اليسرى الساحرة، هز شباك "الأبيض الملكي" مرة أخرى مُستفيداً من مهارته الكبيرة، وخبرته الطويلة في مباريات "الكلاسيكو". زيادة على ذلك، سيمكن التسجيل في "الكلاسيكو" ليونيل ميسي (18 هدفاً) من توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر كريم بنزيما (13 هدفاً) في قائمة هدافي "ليغا".
استغلال خيبات "الميرنغي"
يمر ريال مدريد بمرحلة صعبة في الآونة الأخيرة، حيث انهزم الفريق في مبارتين على التوالي أمام ليفانتي ومانشستر سيتي. كما أن الفريق يُعاني من لعنة الإصابات التي تُلاحقه هذا الموسم، إذ سيحرم مرة ثانية من خدمات نجمه البلجيكي هازارد.
وسيحاول برشلونة استغلال وضع ريال مدريد في الوقت الحالي من أجل الظفر بنقاط المباراة كاملة، لاسيما أن تسجيل النادي الكتالوني لهدف مبكر في المباراة، سيدخل لاعبي "الميرنغي" في دوامة من الشك، وسيفرض عليهم الخروج من أماكنهم، مما سيترك مساحات فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يصب في صالح برشلونة، الذي يتقن جيداً استغلال المساحات الفارغة.
ستكون الأنظار مُركز بشدة على مدرب برشلونة سيتين في أول كلاسيكو له مع النادي الكتالوني.
تقديم أوراق الاعتماد
يُعتبر كلاسيكو الأرض فرصة مواتية للغاية لمدرب برشلونة كيكي سيتين، من أجل إثبات أحقيته بتدريب فريق من حجم برشلونة، خاصة وأن اختيار إدارة النادي الكتالوني لكيكي سيتين، لتولي مهمة تدريب برشلونة خلفاً لفالفيردي، طرح عدة تساؤلات عن سر هذا الاختيار "المفاجئ"، حسب أكثر من متابع للشأن الكروي.
ويُتوقع أن يدفع كيكي سيتين بنفس تشكيلة برشلونة في المباريات الأخيرة، والحفاظ على نفس نهج التكتيكي، الذي يعتمد على اللعب الجماعي، الضغط على حامل الكرة، استغلال المساحات والاعتماد على المهارات الفردية لنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي.
وسيحاول كيكي سيتين تسيير المباراة على عدة مراحل، إذ يتوقع أن يضغط ريال مدريد في دقائق المباراة الأولى بهدف تسجيل مبكر. وسيعول سيتين على صلابة خط الدفاع ومحاولة حسم معركة وسط الميدان لصالحه، مع السعي وراء تسجيل هدف يقلب موازين المباراة لصالح برشلونة، ويمكنه من الفوز في الأخير بنقاط المباراة كاملة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري