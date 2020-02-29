ثلاثة أسباب تُعبد طريق برشلونة لحسم الكلاسيكو!

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد في قمة الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدخل النادي الكتالوني مباراة "الكلاسيكو" وعينه على تحقيق فوز، يمكنه من مواصلة الانفراد بالصدارة، ورفع حظوظه في الفوز بلقب "ليغا".

ويمتلك "البلوغرانا" عدة مفاتيح تُرجح كفته للتغلب على غريمه التقليدي "الميرنغي"، لاسيما وأن فريق العاصمة الإسبانية يمر في فترة صعبة. ثلاثة أسباب تُعبد طريق برشلونة للفوز في مباراة الكلاسيكو.

"الكابوس".. ميسي

رغم أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي غاب عن التسجيل في أكثر من مباراة في هذا الموسم، إلاّ أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، استعاد مؤخراً حاسته التهديفية برباعية في شباك فريق إيبار، برسم الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُشكل النجم الأرجنتيني كابوساً حقيقياً لريال مدريد، إذ يُعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد برصيد 26 هدفاً، كما أنه يتألق بشكل لافت للغاية على أرضية "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد.

وسيحاول صاحب القدم اليسرى الساحرة، هز شباك "الأبيض الملكي" مرة أخرى مُستفيداً من مهارته الكبيرة، وخبرته الطويلة في مباريات "الكلاسيكو". زيادة على ذلك، سيمكن التسجيل في "الكلاسيكو" ليونيل ميسي (18 هدفاً) من توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر كريم بنزيما (13 هدفاً) في قائمة هدافي "ليغا".

استغلال خيبات "الميرنغي"

يمر ريال مدريد بمرحلة صعبة في الآونة الأخيرة، حيث انهزم الفريق في مبارتين على التوالي أمام ليفانتي ومانشستر سيتي. كما أن الفريق يُعاني من لعنة الإصابات التي تُلاحقه هذا الموسم، إذ سيحرم مرة ثانية من خدمات نجمه البلجيكي هازارد.

وسيحاول برشلونة استغلال وضع ريال مدريد في الوقت الحالي من أجل الظفر بنقاط المباراة كاملة، لاسيما أن تسجيل النادي الكتالوني لهدف مبكر في المباراة، سيدخل لاعبي "الميرنغي" في دوامة من الشك، وسيفرض عليهم الخروج من أماكنهم، مما سيترك مساحات فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يصب في صالح برشلونة، الذي يتقن جيداً استغلال المساحات الفارغة.

ستكون الأنظار مُركز بشدة على مدرب برشلونة سيتين في أول كلاسيكو له مع النادي الكتالوني.

تقديم أوراق الاعتماد

يُعتبر كلاسيكو الأرض فرصة مواتية للغاية لمدرب برشلونة كيكي سيتين، من أجل إثبات أحقيته بتدريب فريق من حجم برشلونة، خاصة وأن اختيار إدارة النادي الكتالوني لكيكي سيتين، لتولي مهمة تدريب برشلونة خلفاً لفالفيردي، طرح عدة تساؤلات عن سر هذا الاختيار "المفاجئ"، حسب أكثر من متابع للشأن الكروي.

ويُتوقع أن يدفع كيكي سيتين بنفس تشكيلة برشلونة في المباريات الأخيرة، والحفاظ على نفس نهج التكتيكي، الذي يعتمد على اللعب الجماعي، الضغط على حامل الكرة، استغلال المساحات والاعتماد على المهارات الفردية لنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وسيحاول كيكي سيتين تسيير المباراة على عدة مراحل، إذ يتوقع أن يضغط ريال مدريد في دقائق المباراة الأولى بهدف تسجيل مبكر. وسيعول سيتين على صلابة خط الدفاع ومحاولة حسم معركة وسط الميدان لصالحه، مع السعي وراء تسجيل هدف يقلب موازين المباراة لصالح برشلونة، ويمكنه من الفوز في الأخير بنقاط المباراة كاملة.