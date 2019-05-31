 ثلاثة أسباب تقرب نجم ليفربول من الكرة الذهبية | عالم الرياضة | DW | 03.06.2019

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عالم الرياضة

ثلاثة أسباب تقرب نجم ليفربول من الكرة الذهبية

بعدما كسر مودريتش هيمنة رونالدو وميسي على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، يتوقع أن يواصل نجم ليفربول فيرجيل فان ديك السير على نفس النهج. المدافع الهولندي تألق بشكل لافت مع ليفربول وأصبح من المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية.

Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/Action Images/A. Boyers)

صورة من الأرشيف.

في موسم سيظل عالقاً في أذهان عشاق ليفربول، تمكن هذا الفريق الإنجليزي العريق من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك على حساب توتنهام العنيد بـ 2-0. كما كان "الريدز" قريباً للغاية من الفوز بلقب "البريميرليغ"، الذي ذهب في آخر المطاف إلى مانشستر سيتي.

ويعد المدافع الصلب فيرجيل فان ديك من أبرز أسباب فوز "الريدز" بمسابقة الكأس "ذات الأذنين"، إذ كان الدولي الهولندي نجم ليفربول دون منازع، ما يرفع من حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية، التي فاز بها آخر مدافع سنة 2006 (الإيطالي فابيو كانافارو).

جدار دفاعي

منذ انتقاله إلى ليفربول قادماً من ساوثهامتون في صفقة مالية كبيرة (75 مليون جنيه استرليني)، أثبت فيرجيل فان ديك أنه القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث عالج الدولي الهولندي مشاكل ليفربول الدفاعية، وكان بمثابة صمام أمان للفريق طيلة مباريات الموسم.

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بدا يورغن كلوب سعيدا بعد فوز فريقه ليفربول 2- صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لينهي المدرب الألماني سلسلة خيباته المريرة في المباريات النهائية. (02.06.2019)

وبلغة الأرقام، يشير موقع "بريميرليغ" أن دفاع ليفربول كان الأقوى هذا الموسم، إذ تلقت شباكه فقط 22 هدفاً الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقد ساهم فان ديك بشكل رئيسي في تحصين دفاع "الريدز"، فقد أنقذ شباك الفريق في أكثر من محاولة محققة للتسجيل، وساعد ليفربول على الفوز في أكثر من مباراة.

لاعب المباريات الكبرى

على عكس بعض النجوم، الذين يخفت بريقهم في المباريات الكبرى، يظهر فيرجيل فان ديك بشكل لافت في أقوى المباريات في عالم الساحرة المستديرة، حيث تظهر مهارته الرائعة فوق المستطيل الأخضر، وقدرته الكبيرة على تعطيل هجمات الفرق المنافسة، لدرجة دفعت زميله في الفريق ألكسندر أرنولد للقول مؤخراً إن المهاجمين "يخافون" من مواجهة فان ديك، حسب أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو".

Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona 1:0 (Reuters/C. Recine)

تألق فان ديك بشكل لافت للعاية هذا الموسم، أرشيف.

زيادة على ذلك، يتمتع الدولي الهولندي بشخصية قيادية فوق أرض الملعب تمكنه من إعطاء الثقة إلى باقي نجوم الفريق خصوصاً في اللحظات الصعبة، التي يكون فيها الفريق متأخراً في النتيجة أو يُعاني تحت ضغط رهيب من طرف الفرق المنافسة.

عناصر مساعدة

ولن تكون مهمة فان ديك في الفوز بالكرة الذهبية مهمة مفروشة بالورود، لاسيما وأن النجم الهولندي سيجد منافسة شرسة من زميله في الفريق محمد صلاح وكذلك ساديو ماني، بالإضافة إلى نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

بيد أن هناك عدة عناصر ترجح تقدم فان ديك في سباق الفوز بالكرة الذهبية ومن بينها: ثبات المستوى طيلة أطوار الموسم، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وربما كذلك بعض الألقاب الأخرى (ربما كأس السوبر الأوروبي )، بالإضافة إلى عدة جوائز فردية أهمها جائزة الأفضل في "البريميرليغ".

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

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