ثلاثة أسباب تقرب نجم ليفربول من الكرة الذهبية

في موسم سيظل عالقاً في أذهان عشاق ليفربول، تمكن هذا الفريق الإنجليزي العريق من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك على حساب توتنهام العنيد بـ 2-0. كما كان "الريدز" قريباً للغاية من الفوز بلقب "البريميرليغ"، الذي ذهب في آخر المطاف إلى مانشستر سيتي.
ويعد المدافع الصلب فيرجيل فان ديك من أبرز أسباب فوز "الريدز" بمسابقة الكأس "ذات الأذنين"، إذ كان الدولي الهولندي نجم ليفربول دون منازع، ما يرفع من حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية، التي فاز بها آخر مدافع سنة 2006 (الإيطالي فابيو كانافارو).
جدار دفاعي
منذ انتقاله إلى ليفربول قادماً من ساوثهامتون في صفقة مالية كبيرة (75 مليون جنيه استرليني)، أثبت فيرجيل فان ديك أنه القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث عالج الدولي الهولندي مشاكل ليفربول الدفاعية، وكان بمثابة صمام أمان للفريق طيلة مباريات الموسم.
وبلغة الأرقام، يشير موقع "بريميرليغ" أن دفاع ليفربول كان الأقوى هذا الموسم، إذ تلقت شباكه فقط 22 هدفاً الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقد ساهم فان ديك بشكل رئيسي في تحصين دفاع "الريدز"، فقد أنقذ شباك الفريق في أكثر من محاولة محققة للتسجيل، وساعد ليفربول على الفوز في أكثر من مباراة.
لاعب المباريات الكبرى
على عكس بعض النجوم، الذين يخفت بريقهم في المباريات الكبرى، يظهر فيرجيل فان ديك بشكل لافت في أقوى المباريات في عالم الساحرة المستديرة، حيث تظهر مهارته الرائعة فوق المستطيل الأخضر، وقدرته الكبيرة على تعطيل هجمات الفرق المنافسة، لدرجة دفعت زميله في الفريق ألكسندر أرنولد للقول مؤخراً إن المهاجمين "يخافون" من مواجهة فان ديك، حسب أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو".
تألق فان ديك بشكل لافت للعاية هذا الموسم، أرشيف.
زيادة على ذلك، يتمتع الدولي الهولندي بشخصية قيادية فوق أرض الملعب تمكنه من إعطاء الثقة إلى باقي نجوم الفريق خصوصاً في اللحظات الصعبة، التي يكون فيها الفريق متأخراً في النتيجة أو يُعاني تحت ضغط رهيب من طرف الفرق المنافسة.
عناصر مساعدة
ولن تكون مهمة فان ديك في الفوز بالكرة الذهبية مهمة مفروشة بالورود، لاسيما وأن النجم الهولندي سيجد منافسة شرسة من زميله في الفريق محمد صلاح وكذلك ساديو ماني، بالإضافة إلى نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.
بيد أن هناك عدة عناصر ترجح تقدم فان ديك في سباق الفوز بالكرة الذهبية ومن بينها: ثبات المستوى طيلة أطوار الموسم، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وربما كذلك بعض الألقاب الأخرى (ربما كأس السوبر الأوروبي )، بالإضافة إلى عدة جوائز فردية أهمها جائزة الأفضل في "البريميرليغ".
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
بداية صعبة
في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
سقوط مفاجئ
فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
ضربة موجعة
تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل بشق الأنفس
انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تعادل مفروض
في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
فوز عريض
أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل مستحق
برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
خسارة قاسية
في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
"ريمونتادا" تاريخية
في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان