 ثلاثة أسباب تجعل توتنهام الإنجليزي الوجهة الأنسب لكوتينيو | عالم الرياضة | DW | 20.05.2019

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عالم الرياضة

ثلاثة أسباب تجعل توتنهام الإنجليزي الوجهة الأنسب لكوتينيو

تجربة فيليبي كوتينيو مع برشلونة كانت الأسوأ بالنسبة للمهاجم البرازيلي حتى الآن، وبات رحيله عن "كامب نو" مسألة وقت فقط، لكن إلى أين؟ ثلاثة أسباب تجعل توتنهام الإنجليزي الوجهة الأفضل لمداواة جراح التجربة الكاتالونية.

UEFA Champions League 2019 | Philippe Coutinho, FC Barcelona (picture-alliance/empics/C. Mercer)

بات معلوماً أن نادي برشلونة يحضر لثورة تغيير خلف الأبواب المغلقة، وذلك عبر صفقات جديدة تنهض بالفريق. قبل ذلك سوف يتخلص بالطبع من صفقات غير ذي جدوى كصفقة البرازيلي فليبي كوتينيو.

قدم هذا المهاجم موسماً سيئاً للغاية، حتى بات هدفاً لصافرات الاستهجان بشكل متواصل. وفي مباراة الإياب أمام ليفربول والتي خرج على إثرها برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته بأربعة أهداف رغم فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، تحول كوتينيو إلى وجه للأزمة في برشلونة كما علّقت الصحف الإسبانية آنذاك.

رحيل كوتينيو عن "كامب نو" بات مؤكداً، لكن إلى أين؟

وفق تقارير صحفية عديدة فإن كثيرا من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات المهاجم البرازيلي، من بينها نادي توتنهام الإنجليزي الذي سينافس ليفربول في الأول من يونيو/ حزيران المقبل على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وفي حقيقة الأمر هناك ثلاثة عوامل تبشر بأن انتقاله إلى توتنهام بالذات وإن تم فسوف يكون نقيض ما حصل له في برشلونة:

توتنهام بسيولة أفضل:

من المنتظر أن يطلب نادي برشلونة ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن كوتينيو. وهذا المبلغ بات نسبياً في متناول النادي الإنجليزي بعد الجرعة المالية التي حصل عليها بتأهله من جهة إلى نهائي الأبطال، ومن جهة أخرى لكونه لم يعقد أي صفقة في فترات الانتقالات الشتوية فقد خصص عائداته كلها لإتمام ملعبه الجديد والذي بات أكبر ملعب في العاصمة الإنجليزية لندن. وبالتالي حان الوقت في توتنهام لصفقة كبيرة بحجم كوتينيو.

Fußball Premier League Tottenham Hotspur - FC Brighton & Hove Albion Christian Eriksen (picture-alliance/Offside/C. Wilson)

الدنماركي كريستيان إيركسن

انتقال ايركسن:

استناداً على تقريري صحيفتي "آس" و"ماركا" الإسبانيتين، فإن النادي الملكي اتفق مع كريستيان إيركسن على الانتقال إلى صفوفه. وأوضحت الصحيفتان بأن النادي الإنجليزي لم يعط بعد الضوء الأخضر لإتمام الصفقة. رغم ذلك وباعتبار أن لاعب خط الوسط لم ينجح عملياً في الاندماج بدليل أنه قدم واحداً من أسوأ مواسمه على الإطلاق، لن يتمسك به توتنهام طويلاً، وإنما سيحاول على الأكثر رفع قيمة الصفقة إلى أكثر من 50 مليون يورو المتداولة حالياً على صفحات المواقع.

 وعلى العكس من إيركسن فإن طريقة لعب كوتينيو هي الأنسب للدوري الإنجليزي، مما يجعل الأخير أفضل مرشح لتعويض اللاعب الدنماركي.

UEFA Champions League | Ajax Amsterdam vs. Tottenham Hotspur (Reuters/D. Martinez)

مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

المدرب بوكيتينو:

بانتقاله إلى توتنهام سيعيد كوتينيو تجربة كانت من أفضل ما عاشه في بداية مسيرته. ويتعلق الأمر بالعمل مع المدرب الحالي لتوتنهام هوتسبير الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. فمعه تألق نجم كوتينيو حين كان يحمل قميص إسبانيولي الذي انتقل إليه في موسم 2012 على سبيل الإعارة.

ومنح ماوريسيو بوكيتينو اللاعب البرازيلي قدراً من الحرية والثقة، وساهم في نضج أداء كوتينيو وتطور أداءه. كما أن بوكيتنيو كان مقتنعاً بالمهاجم البرازيلي لدرجة أنه قال عنه إنه يتوفر على ذات المؤهلات التي يتوفر عليها ميسي وكريستيانو رونالدو. وبعد تجربة برشلونة المخيبة لن يجد كوتينيو أفضل من العودة للعمل مع مدرب يكنّ له بالكثير. 

و.ب  

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

مرتين، خسر كلوب في نهائي "الأبطال". وكان الخروج أيضا وشيكا في نصف النهائي بعد هزيمة موجعة أمام ميسي وزملائه بثلاثية مهينة. لكن كلوب لا يستسلم، ليلقن ليفربول برشلونة درسا للتاريخ، ويتأهل "الريدز" لنهائي مدريد. (08.05.2019)  

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