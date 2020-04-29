 ثلاثة أساب تمنعك من وضع الكمامة على ميك آب | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.05.2020

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صحة

ثلاثة أساب تمنعك من وضع الكمامة على ميك آب

من اعتادت على وضع الماكياج يوميا، قد تواصل حتما فعل ذلك في زمن كورونا. غير أن خبراء البشرة يحذرون من استخدام ميك آب ثم وضع الكمامة فوقه لعدة أسباب.

Junge Frau mit künstlichen WImpern und einem Schmetterling als Ring (picture-alliance/imageBROKER/T. Seiter)

باتت كمامة الوجه إلزامية في عدد كبير من دول العالم، خاصة في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومية وداخل مراكز التسوق. كما أنها تحولت إلى وسيلة وقاية أساسية لمكافحة جائحة كورونا العالمية.

ولأننا نستخدم الكمامة بشكل يومي، فإن ذلك سوف يؤثر حتما على عاداتنا بعض الشيء، كاستخدام الماكياج على سبيل المثال. فهل لا زالت هناك حاجة لماكياج الوجه، رغم أن قطعة قماش سوف تغطي ثلثيه؟ والأهم منذ لك، هل الجمع بين الماكياج والكمامة معادلة صحية أساساً؟!

بالنسبة لخبراء البشرة، فالأمور واضحة تماما لا يجوز استخدام الكمامة على ميك آب، لما لذلك من أضرار عديدة.

المشكل الأوّلي، أن الكمامة سواء كانت طبية أو عادية من القماش سوف تلتصق بميك آب، وسيظهر عليها بقع من الوسخ والأصباغ من الصعب التخلص منها حتى عند الغسيل.

 

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لماذا قد يسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل أضرار؟

 

أما بالنسبة للبشرة فإن وضع ميك آب وفوقه الكمامة، امتحان عصيب. والسبب يعود إلى ارتفاع الحرارة في المنطقة التي تغطيها الكمامة، ما يشبه الظروف المناخية في المناطق الاستوائية. فبفعل عملية الشهيق والزفير تتولد تكتلات هوائية حارة تحت الكمامة، وهذا يؤدي إلى رطوبة شديدة مع حرارة مرتفعة وتعرّق في المنطقة المغطاة بالكمامة. وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور التهابات ونثور على الجلد أو ما يسمى بـ"حبّ الشباب"، وقد تتطور الأمور إلى حساسية قد تؤثر حتى على لون البشرة فيما بعد ذلك.

سبب ثالث يتجلى في أن ميك آب قد يقلل من الوظيفة الوقائية للكمامة. لماذا؟ لأن مساحيق الماكياج في الغالب تحتوي على مواد ذهنية. والكمامة خاصة الطبية تستشف هذه المواد الذهنية، ما يجعل عملية التنفس صعبة، تماما مثل مهمة صدّ الفيروسات والميكروبات.

و.ب

 

 

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    Make-up

    ماذا تعلمت من الفيديو؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك باستخدام ملف الصور، حيث ستظهر لك العبارة وعليك تخمين ما يقابلها باللغة الألمانية، والإجابة ستكون في الصورة التالية. حظاً موفقاً!

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    الماكياج

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    das Make-up

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    أنا أضعُ ماكياج.

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    .Ich trage Make-up

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    الماسكارا

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    die Wimperntusche

    die Wimperntuschen

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    أُزينُ عيناي.

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    .Ich schminke meine Augen

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    الكُحل

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    der Kajal

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    أحمر الشفاه

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    der Lippenstift

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    ظل العيون

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    der Lidschatten

    die Lidschatten

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    قلم العين

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    der Lidstrich

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    قلم العين/أيلاينر

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    der Eyeliner

    die Eyeliner

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    أحمر الخدود

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    das Rouge

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    بودره

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    das Puder

    die Puder

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    طلاء الأظافر

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    der Nagellack

    die Nagellacke

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    أطلي أظافري.

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    66 ماكياج – Deutschtrainer

    .Ich lackiere meine Nägel


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