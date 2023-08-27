ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أداء الائتلاف الحاكم

أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 73 بالمائة من الألمانغير راضين عن أداء الائتلاف مقابل 23 بالمائة فقط راضون عنه. وأظهرت النتائج أن 68% ممن شملهم الاستطلاع الذي شارك فيه 1.300 شخص قالوا إنهم لا يثقون في أن حكومة أولاف شولتس لديها القدرة على حل المشاكل الملحة للبلاد. ويتكون ائتلاف "إشارة المرور" من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأعرب 18 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بإمكانية إعادة انتخاب الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية عام 2025 وهو ما يطمح إليه المستشار شولتس، مقابل 73 بالمائة استبعدوا استمرار شولتس في الحكم بعد الانتخابات بالمشاركة مع الخضر والليبراليين. وقال 35 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون انهيار الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية، مقابل 45 بالمائة قالوا إنهم يتوقعون استمرار الائتلاف حتى إجراء الانتخابات.

يشار إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحاكم تكررت منذ بداية العام، وازدادت حدة الخلاف بين شركاء الائتلاف تحديدا حول قانون التدفئة، وثمة خلاف في الوقت الراهن حول تمويل الإعانة الأساسية للطفل الذي تطالب به وزيرة الأسرة ليزا باوس (من حزب الخضر) وقانون فرص النمو الذي يطالب به وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي). ويُفْتَرَض أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل بدء اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الألماني بعد غد الثلاثاء في قصر الضيافة الحكومي ميزيبرغ القريب من برلين.

وأظهرت النتائج تقييما سيئا للغاية لأداء المستشار شولتس حيث أعرب 66% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن أداءه سيء إلى حد ما مقابل 26 بالمائة فقط رأوا أن أداءه جيد إلى حد ما.

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كما أوضحت النتائج تقييما سلبيا أيضا لأهم وزارات الائتلاف الحاكم حيث أعرب 63 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن أداء نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) سيء إلى حد ما، فيما وصلت نسبة غير الراضين عن أداء وزير المالية ليندنر إلى 57% وغير الراضين عن أداء وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) إلى 52 بالمائة.

في المقابل، لم يحظ عضو في الحكومة على تقييم إيجابي من غالبية المشاركين في الاستطلاع سوى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (من حزب شولتس الاشتراكي) حيث قال 52% من المشاركين في الاستطلاع إن أداءه جيد إلى حد ما، مقابل 28 بالمائة قالوا إن أداءه سيء إلى حد ما.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)