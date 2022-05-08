ثلاثة أخطاء ترتكبينها لدى وضع أحمر شفاه يظهرك أكبر عمرا

بالنسبة للعديد من النساء، أحمر الشفاه له مكان دائم في حقيبة المكياج. لا عجب، نظرًا لأنه يوفر جاذبية خاصة لاظهار جمالك كما يعتبر أحمر الشفاه من أدوات التجميل الأساسية التي لا تستغني عنها أي إمراه، فهو يجعلك تبدين أكثر حيوية وشبابا.

بيد أن الاستخدام الخاطئ يعطي نتيجة عكسية، لذا فإن موقع "بيرغيته Brigitte" الألماني الذي يقدم النصائح للسيدات، يحذر من المبالغة في استخدامه بحيث يتجاوز حدود الشفاه ويصل إلى التجاعيد المحيطة بالفم، ما يجعلك تبدين أكبر سنا.

ثلاثة أخطاء بارزة

ـ وضع أحمر الشفاه على الشفة الجافة: سيؤدي الأمر إلى إظهار التشققات على الشفة وستبدو الشفة وكأنها هرمة وليست نضرة.

ـ وضع خطوط أساس عريضة على الشفة: هذه الموضة تعود إلى التسعينات، لذلك تخطيط الشفة بأقلام عريضة سيبدو الأمر وكأنك تعودين لموضة قديمة.

ـ اختيار درجة لون خاطئة لا تتناسب مع بشرتك: سيظهر هذا الأمر أية تصبغات أو عيوب في وجهك وقد يجعل لون وجهك باهتا وأميل إلى الصفار ما سيؤدي الى تقدير عمرك وكأنه أكبر من عمرك الحقيقي.

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اللون المناسب

وتعد الألوان الدافئة كدرجات البني والبرتقالي، الأنسب لصاحبات الشعر والبشرة الداكنة وأيضا ذوات الشعر الأحمر. أما بالنسبة لذوات الشعر الداكن والبشرة الفاتحة، فيناسبهن الأحمر والوردي والبنفسجي، وفقا لتقرير نشره موقع Sixx الألماني.

ويلعب شكل الشفاه دورا مهما في اختيار اللون، فصاحبات الشفاه الرفيعة يجب أن يبتعدن عن درجات البني لأنها تزيد نحافة الشفاه وأن يستخدمن الألوان الصارخة التي تعطي مظهر الامتلاء للشفاه.

ومع التقدم في العمر يجب تغيير ألوان أحمر الشفاه، فالألوان الهادئة الخالية من أي لمعة تبرز العجز في الوجه في حين أن الألوان الصارخة تعطي المزيد من الحيوية للوجه، كما أورد تقرير عن أحمر الشفاه للموقع الألماني "Frauenzimmer".

لكن النقطة الثابتة والتي لا خلاف عليها مهما مرت السنون وتغيرت ألوان الموضة، هي أن الأحمر الصارخ هو ملك ألوان أحمر الشفاه إذ يناسب معظم أنواع الملابس ويعطي بريقا وإشراقا.

ع.أ.ج