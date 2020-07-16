 ثغرة أمنية بمايكروسوفت تهدد آلاف الأجهزة بجائحة سيبرانية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 16.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

ثغرة أمنية بمايكروسوفت تهدد آلاف الأجهزة بجائحة سيبرانية

أصدرت شركة مايكروسوفت مجموعة من التحديثات لإصلاح ثغرة أمنية في نظام ويندوز 10 يمكن استخدامها لاختراق آلاف الأجهزة.

Illustration - Computer - Cyberkriminalität (Reuters/K. Pempel)

قامت شركة مايكروسوفت بإصدار مجموعة تحديثات جديدة لنظام ويندوز 10 (Windows 10) لدرء ثغرة أمنية خطيرة قد تهدد آلاف الحواسيب.وحذرت شركة مايكروسوفت من خطورة تأجيل تثبيت التحديثات الجديدة خاصة بالنسبة للشركات.

وكان خبراء قد حذروا مايكروسوفت من وجود هذه الثغرة الأمنية منذ شهر مايو/آيار الماضي بحسب ما نشر  الموقع

مختارات

كشف رجل الأعمال الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "مايكروسوفت" الرائدة في مجال البرمجيات، بيل غيتس، عن قائمة بخمسة كتب يُنصح بقراءتها صيف هذه السنة. فما هي؟ وماذا الذي أثار إعجابه فيها ؟ (23.05.2018)

كشفت الشركة المشغلة لتطبيق الدردشة الأشهر عالمياً "واتس آب" عن خطوة من شأنها حرمان ملايين المستخدمين التطبيق من خدماته، ما قد يدفع البعض إلى التفكير جدية في تغيير هواتفهم. فهل أنت بينهم؟ (10.05.2019)

المتخصص في أمور التكنولوجيا (The Verge). و بحسب موقع (T-Online) الألماني فإن هذه الثغرة الأمنية تم تصنيفها بأعلى درجات الخطورة (10 نقاط)، حيث أنها تصيب خوادم ويندوز دي إن إس (Windows DNS Server) ويمكن من خلالها تثبيت برامج مضرة على الأجهزة التي تستخدمها.

كما وصفت شركة مايكروسوفت على موقعها هذه الثغرة بأنها "قابلة للإصابة "، ويعني هذا أن أي جهاز مصاب يستطيع أن يهاجم أجهزة أخرى بشكل مبرمج دون الحاجة لتدخل صاحب الجهاز، وهو ما يعني انتشار البرمجيات الخبيثة (Malware) على عدد كبير من الأجهزة إذا ما تم استغلال هذه الثغرة الأمنية.

مشاهدة الفيديو 02:02

بعد أكبر عملية اختراق للموقع .. كيف تحمي حسابك على فيسبوك؟

وكانت شركة مايكروسوفت قامت بمعالجة 123 ثغرة أمنية في شهر يوليو/تموز الجاري، منهم 18 صنفوا بدرجة خطر كبيرة بحسب ما نقل موقع CHIP الألماني. وينصح الخبراء جميع من يعملون ببرامج ويندوز 10 بتحميل التحديثات الجديدة في أسرع وقت لغلق هذه الثغرات الأمنية. وعلى الرغم من قلق البعض من الثغرة الأمنية السابق ذكرها، غير أن شركة مايكروسوفت أكدت  عبر موقعها الإلكتروني على انه حتى الآن لم يثبت حدوث أي استغلال لهذه الثغرة من قبل قراصنة (هاكرز).

ونقل موقع (The Verge) عن أومري هيرسكوفيتشي، وهو خبير أمني بشركة (Checkpoint) للبرمجيات، قوله: "أي اختراق لخوادم DNS يعد شيء في غاية الخطورة، فهذه الثغرات لا يوجد الكثير منها، وجميع الشركات والمؤسسات معرضة للخطر إذا لم تقم بإصلاحها. وتكمن الخطورة في حدوث اختراق كامل لشبكة المؤسسة أو الشركة المستهدفة." وأضاف هيرسكوفيتشي:" هذه الثغرة موجودة منذ 17 عاماً، وإذا وجدناها فهذا يعني أنه ليس من المستحيل أن يجدها شخص آخر ايضاً."

غير أن الخبر الجيد هو أن هذه الثغرة  تؤثر فقط على تطبيقات Windows DNS Server  وليس جميع أنواع برامج ويندوز بحسب ما نشر lوقع شركة مايكروسوفت.

س.ح/ع.ش

  • Bill Gates (Getty Images/A. Schmidt)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    بيل غيتس

    بيل غيتس رجل أعمال أمريكي ومؤسس أكبر شركة برمجيات في العالم " مايكروسوفت "، التي دخلت سوق الأسهم عام 1986. استطاع تكوين ثروة طائلة تقدر الآن ب 90 مليار دولار. ويُعرف عن بيل غيتس أعماله الخيرية الكثيرة.

  • Amazon Konzern Jeff Bezos (Getty Images/D.Ryder)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    جيف بيزوس

    مالك عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" وثاني أغنى الناس في العالم بثروة يبلغ إجمالها 89 مليار دولار. تربع على عرش الأغنى لمدة 8 ساعات بسبب ارتفاع أسهم شركته في بورصة نيويورك. بيد أن الأسهم تراجعت ليعود بيزوس بعدها إلى المرتبة الثانية من جديد.

  • Amancio Ortega (picture alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    أمانسيو أورتيغا

    رجل أعمال وملياردير إسباني أسس شركة الملابس الجاهزة "زارا" ويملك ثروة تبلغ حوالي 83 ملياردولار. ويُعتبر أورتيغا مثالاً للإنسان العصامي الذي بدأ من الصفر وتسلقى أعلى مراتب النجاح بعد أن عاش طفولة بائسة وترك حجرات الدراسة في وقت مبكر من حياته.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    وارن بافيت

    رجل أعمال ومستثمر أمريكي. تخرج من جامعة نبراسكا وعمل في بدايته في بورصة "وال ستريت" قبل أن يؤسس شركة " بيركشايرهاثواي ". استطاع أن يجمع ثروة تُقدر ب 74 مليار دولار. يُشارك بافيت في العديد من الندوات التي تحث الشباب على النجاح، بالإضافة إلى أعماله الخيرية العديدة.

  • Facebook CEO Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/P. Dasilva)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    مارك زوكربيرغ

    مؤسس فايس بوك أكبر موقع اجتماعي في العالم. تبلغ ثروته حوالي 72 مليار دولار.

  • Der mexikanische Milliardär Carlos Slim (AP)

    بيل غيتس يستعيد عرش الأغنى في العالم

    كارلوس سليم

    مستثمر ورجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني. يمتلك إمبراطورية ضخمة تضم العديد من شركات الاتصالات والفنادق و التنقيب عن النفط. يملك كارلوس سليم ثروة يصل إجمالها إلى 26 مليار دولار. إعداد: رضوان مهدوي


 

 

مواضيع ذات صلة

Hans-Georg Maaßen Konferenz für Nationale Cybersicherheit

ألمانيا - هل يسرب مقدمو خدمة الإنترنت بيانات عملائهم للمخابرات؟ 16.07.2020

يعد مزود خدمة الإنترنت مثل ساعي البريد الإلكتروني، لكن هل تقبل أن يعطي ساعي البريد خطاباتك للسلطات لتقرأها قبلك؟ رغم غرابة الأمر، إلا أن هذه الشركات قد تضطر لفعل ذلك مستقبلاً بنص مشروع قانون جديد في ألمانيا.

USA | Facebook Video Chat | Mark Zuckerberg

فيسبوك تتحدى "زووم" وتطلق "مسنجر رومز" لدردشات الفيديو الجماعية 15.05.2020

أطلقت فيسبوك خدمتها الجديدة "مسنجر رومز" لدردشات الفيديو الجماعية بعد أيام من الإعلان عنها، في محاولة لسحب البساط من خدمات منافسة ازدهرت في زمن كورونا وخصوصاً خدمة "زووم".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  