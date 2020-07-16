ثغرة أمنية بمايكروسوفت تهدد آلاف الأجهزة بجائحة سيبرانية

قامت شركة مايكروسوفت بإصدار مجموعة تحديثات جديدة لنظام ويندوز 10 (Windows 10) لدرء ثغرة أمنية خطيرة قد تهدد آلاف الحواسيب.وحذرت شركة مايكروسوفت من خطورة تأجيل تثبيت التحديثات الجديدة خاصة بالنسبة للشركات.

وكان خبراء قد حذروا مايكروسوفت من وجود هذه الثغرة الأمنية منذ شهر مايو/آيار الماضي بحسب ما نشر الموقع

المتخصص في أمور التكنولوجيا (The Verge). و بحسب موقع (T-Online) الألماني فإن هذه الثغرة الأمنية تم تصنيفها بأعلى درجات الخطورة (10 نقاط)، حيث أنها تصيب خوادم ويندوز دي إن إس (Windows DNS Server) ويمكن من خلالها تثبيت برامج مضرة على الأجهزة التي تستخدمها.

كما وصفت شركة مايكروسوفت على موقعها هذه الثغرة بأنها "قابلة للإصابة "، ويعني هذا أن أي جهاز مصاب يستطيع أن يهاجم أجهزة أخرى بشكل مبرمج دون الحاجة لتدخل صاحب الجهاز، وهو ما يعني انتشار البرمجيات الخبيثة (Malware) على عدد كبير من الأجهزة إذا ما تم استغلال هذه الثغرة الأمنية.

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وكانت شركة مايكروسوفت قامت بمعالجة 123 ثغرة أمنية في شهر يوليو/تموز الجاري، منهم 18 صنفوا بدرجة خطر كبيرة بحسب ما نقل موقع CHIP الألماني. وينصح الخبراء جميع من يعملون ببرامج ويندوز 10 بتحميل التحديثات الجديدة في أسرع وقت لغلق هذه الثغرات الأمنية. وعلى الرغم من قلق البعض من الثغرة الأمنية السابق ذكرها، غير أن شركة مايكروسوفت أكدت عبر موقعها الإلكتروني على انه حتى الآن لم يثبت حدوث أي استغلال لهذه الثغرة من قبل قراصنة (هاكرز).

ونقل موقع (The Verge) عن أومري هيرسكوفيتشي، وهو خبير أمني بشركة (Checkpoint) للبرمجيات، قوله: "أي اختراق لخوادم DNS يعد شيء في غاية الخطورة، فهذه الثغرات لا يوجد الكثير منها، وجميع الشركات والمؤسسات معرضة للخطر إذا لم تقم بإصلاحها. وتكمن الخطورة في حدوث اختراق كامل لشبكة المؤسسة أو الشركة المستهدفة." وأضاف هيرسكوفيتشي:" هذه الثغرة موجودة منذ 17 عاماً، وإذا وجدناها فهذا يعني أنه ليس من المستحيل أن يجدها شخص آخر ايضاً."

غير أن الخبر الجيد هو أن هذه الثغرة تؤثر فقط على تطبيقات Windows DNS Server وليس جميع أنواع برامج ويندوز بحسب ما نشر lوقع شركة مايكروسوفت.

س.ح/ع.ش