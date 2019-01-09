 ثغرات أمنية في تطبيق ″واتساب″ تسمح بالتلاعب برسائل المحادثات | علوم وتكنولوجيا | DW | 08.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

ثغرات أمنية في تطبيق "واتساب" تسمح بالتلاعب برسائل المحادثات

اكتشفت شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ثلاث طرق مختلفة يمكن من خلالها للقراصنة التلاعب بالرسائل في المحادثات العامة والخاصة والتي تتم عبر تطبيق واتساب للتراسل الفوري.

WhatsApp - Instant-Messaging-Dienst (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

أعلنت شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات أنها توصلت إلى وجود عدة ثغرات في تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري قد تسمح للقراصنة بالتلاعب بالرسائل في المحادثات العامة والخاصة، ما قد يثير احتمال التضليل المعلوماتي من مصادر تبدو موثوقاً بها.

مختارات

وقالت شركة "تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز" المختصة بأمن الشبكات إن باحثيها وجدوا أن هناك ثلاث طرق محتملة لتعديل المحادثات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت الشركة أن إحدى تلك الثغرات تستخدم خاصية الاقتباس في المحادثات الجماعية لتُغير ظهور هوية المرسل، وأخرى تمكن القراصنة من تغيير نص الرسالة، وثالثة تجعل شخصاً ما يرسل رسالة إلى شخص آخر في مجموعة ما باعتبارها رسالة خاصة، لكنها تظهر للجميع عند المحادثة.

ورفضت متحدثة باسم واتساب التعليق، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت بلومبرغ أن تلك الثغرات يمكن أن يكون لها عواقب كبيرة نظراً للعدد الكبير لمستخدمي الواتساب، والذي يصل إلى 1.5 مليار مستخدم.

ع.ح/ع.ش. (د ب أ)

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